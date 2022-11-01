В Белгородской области временно приостановили строительство приюта для собак

Вячеслав Гладков во время прямого эфира "10 вопросов губернатору" сообщил о приостановке строительных работ нового приюта для собак, который появится в Шебекинском горокруге.
Строительство на несколько дней приостановлено, потому что сегодня в той местности был обстрел. Будем надеяться, что оперативная обстановка улучшится, и мы сможем открыть приют до конца года.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Всего в этом году планируется открыть два приюта для собак: в Яковлевском и Шебекинском горокругах.
Напомним, что информация о постройке новых приютов появилась летом 2022 года. Следующий приют для собак планируется построить в Губкине.