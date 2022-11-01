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В Белгородской области пострадавшему от взрыва дрона ребёнку выплатят 500 тыс. рублей

Вчера, 16:51
Фото: 1MI
Об этом заявил глава региона во время вечернего прямого эфира.

Белгородка сообщила губернатору области о сборе денег пострадавшему мальчику, в руках которого взорвался дрон. По информации в интернете, сбор денег идёт, потому что власти отказались финансово помогать семье ребёнка.

Однако глава региона эту информацию опроверг и отметил, что власти за здоровьем мальчика внимательно следят.

Сейчас он в Москве, ему сделали несколько операций. Мама находится с ним. Родственники собирали между собой деньги, но со своей стороны мы, как и всем раненным, выплатим 500 тысяч рублей. В ближайшие дни деньги должны поступить к маме мальчика.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что инцидент произошёл 20 октября. Девятилетний ребёнок нашёл на улице устройство, похожее на дрон, и аппарат сдетонировал у него в руках. Мальчика доставили в больницу в тяжёлом состоянии с открытыми травмами конечностей и повреждением глаза.

Позже ребёнка увезли на лечение в Москву. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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#Александра Склярова#Общество#Новости Белгорода#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Раненые#Дрон#Выплаты
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