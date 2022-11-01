В Белгородской области пострадавшему от взрыва дрона ребёнку выплатят 500 тыс. рублей

Напомним, что инцидент произошёл 20 октября. Девятилетний ребёнок нашёл на улице устройство, похожее на дрон, и аппарат сдетонировал у него в руках. Мальчика доставили в больницу в тяжёлом состоянии с открытыми травмами конечностей и повреждением глаза.