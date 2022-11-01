В Белгороде за 250 млн рублей продают здание торгового центра

В Белгороде продаётся торговый центр «Спутник Интерьер» общей площадью 20 тыс. кв. м. Стоимость здания продавец оценил в 250 млн рублей. На территории торгового центра находится подземный паркинг и открытая автостоянка.
Согласно описанию к объявлению, земельный участок находится в собственности. Рядом со зданием расположены автосалоны, жилые микрорайоны, что обеспечивает высокий пешеходный и автомобильный трафик, подчёркивает продавец.
«Спутник-Интерьер» оснащён охранной и противопожарной системой, новейшими инженерными коммуникациями и климат-контролем.
Напомним, с начала года белгородцы стали чаще выставлять на продажу объекты коммерческой недвижимости. В сентябре в Белгороде продавались 352 объекта коммерческой недвижимости.