Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгороде открывают движение на низовом мосту через Северский Донец

Сегодня, 03:59
Фото: телеграм-канал Антона Иванова
Движение откроют 1 ноября.

Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях об открытии движения на низовом мосту через реку Северский Донец на улице Волчанская.

Открываем низовой мост через Северский Донец. Проведён капитальный ремонт этого моста. Я очень рад, что нам удалось сделать это большое событие в Белгороде в этом году.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что капитальный ремонт на низовом и верховом мостах стартовал летом 2022 года. На ремонт обоих объектов выделили порядка 100 млн рублей. Работы проводили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Движение по низовому мосту через Северский Донец в Белгороде должны открыть к ноябрю
Узнать подробнее
Читайте также:
Движение по низовому мосту на Волчанской в Белгороде откроют 1 ноябряВ Белгороде завершается ремонт верхового моста на улице ВолчанскойВ Белгородской области установят временный автомост через Северский Донец
#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Ремонт дорог#Белгород#Вячеслав Гладков#Северский донец#Движение
Подпишитесь
Один человек ранен во время обстрела приграничного района в Белгородской области
Сегодня, 16:26
В правительстве рассказали о праздновании Нового года в Белгороде
Сегодня, 09:03
Фейк: в Курске погибших мобилизованных сжигают в передвижных крематориях
Сегодня, 17:58
Вячеслав Гладков постарается, чтобы срочники не попали в горячие точки
Сегодня, 00:57
Замглавы оскандалившегося белгородского Фонда ЖКХ покинул пост
Сегодня, 14:24
Братская могила советских воинов под Белгородом пострадала после обстрелов ВСУ
Сегодня, 11:44