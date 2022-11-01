В Белгороде открывают движение на низовом мосту через Северский Донец

Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях об открытии движения на низовом мосту через реку Северский Донец на улице Волчанская.
Открываем низовой мост через Северский Донец. Проведён капитальный ремонт этого моста. Я очень рад, что нам удалось сделать это большое событие в Белгороде в этом году.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что капитальный ремонт на низовом и верховом мостах стартовал летом 2022 года. На ремонт обоих объектов выделили порядка 100 млн рублей. Работы проводили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».