bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября 2022, 16:51

Published 1 ноября 2022, 16:51

Modified 1 ноября 2022, 16:53

Updated 1 ноября 2022, 16:53

В Белгородской области пострадавшему от взрыва дрона ребёнку выплатят 500 тыс. рублей

В Белгородской области пострадавшему от взрыва дрона ребёнку выплатят 500 тыс. рублей

1 ноября 2022, 16:51
Фото: 1MI.
Сюжет
Новости Белгорода
Об этом заявил глава региона во время вечернего прямого эфира.

Белгородка сообщила губернатору области о сборе денег пострадавшему мальчику, в руках которого взорвался дрон. По информации в интернете, сбор денег идёт, потому что власти отказались финансово помогать семье ребёнка.

Однако глава региона эту информацию опроверг и отметил, что власти за здоровьем мальчика внимательно следят.

Сейчас он в Москве, ему сделали несколько операций. Мама находится с ним. Родственники собирали между собой деньги, но со своей стороны мы, как и всем раненным, выплатим 500 тысяч рублей. В ближайшие дни деньги должны поступить к маме мальчика.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что инцидент произошёл 20 октября. Девятилетний ребёнок нашёл на улице устройство, похожее на дрон, и аппарат сдетонировал у него в руках. Мальчика доставили в больницу в тяжёлом состоянии с открытыми травмами конечностей и повреждением глаза.

Позже ребёнка увезли на лечение в Москву. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В Белгородском районе девятилетний ребёнок попал в больницу после детонации дрона ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр560 заявлений на выплаты от мобилизованных белгородцев ещё не обработалиДетям мобилизованных белгородцев выплатили 9 тыс. рублейПострадавшим при обстрелах белгородцам выплатят 500 тысяч рублей
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Раненые#Выплаты#Вячеслав Гладков#Дрон#СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика