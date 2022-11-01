В Белгородской области пострадавшему от взрыва дрона ребёнку выплатят 500 тыс. рублей

Posted 1 ноября 2022, 16:51
Published 1 ноября 2022, 16:51
Modified 1 ноября 2022, 16:53
Updated 1 ноября 2022, 16:53
Белгородка сообщила губернатору области о сборе денег пострадавшему мальчику, в руках которого взорвался дрон. По информации в интернете, сбор денег идёт, потому что власти отказались финансово помогать семье ребёнка.
Однако глава региона эту информацию опроверг и отметил, что власти за здоровьем мальчика внимательно следят.
Сейчас он в Москве, ему сделали несколько операций. Мама находится с ним. Родственники собирали между собой деньги, но со своей стороны мы, как и всем раненным, выплатим 500 тысяч рублей. В ближайшие дни деньги должны поступить к маме мальчика.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что инцидент произошёл 20 октября. Девятилетний ребёнок нашёл на улице устройство, похожее на дрон, и аппарат сдетонировал у него в руках. Мальчика доставили в больницу в тяжёлом состоянии с открытыми травмами конечностей и повреждением глаза.
Позже ребёнка увезли на лечение в Москву. Сейчас его жизни ничего не угрожает.