Успехи в развитии Чукотки вошли в нацпроект ИРИ

В населенных пунктах Чукотки действует региональная программа переселения из ветхого и аварийного жилья, в которую попали жители Анадырского, Билибинского, Чукотского районов, Провиденского городского округа, Анадыря и Эгвекинота. В этом году ключи от новых квартир получили 26 семей в селе Усть-Белая. Оно стало вторым в Анадырском районе после села Канчалан, где полностью расселили аварийный жилой фонд.