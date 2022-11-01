Успехи в развитии Чукотки вошли в нацпроект ИРИ

В рамках проекта проводятся исследования общественного мнения. Эксперты выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения, сообщает muksun.fm.
Чукотка – самая восточная точка материка России. За последние годы здесь сделано многое, чтобы сделать жизнь комфортнее: дорожное развитие, строительство аэродромов и программа переселения из аварийного жилья.
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на Чукотке идет масштабное дорожное строительство. Общая протяженность дорожной сети региона выросла до 1,8 тыс. километров. В Анадыре с прошлого года отремонтировали порядка 10 километров дорог, а также планируется привести в порядок пять объектов улично-дорожной сети Анадырской агломерации общей протяженностью более 4,5 километра. В их числе дорога регионального значения Певек – Апапельгино – Янранай.
На средства государственной программы «Развитие транспортной системы» запланирована модернизация семи аэродромов. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено около 20 миллиардов рублей.
На Чукотке продолжается строительство федеральной автодороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь. Это крупнейший инвестиционный проект региона, который реализуется с 2015 года.
Главным культурным событием Чукотки с 2017 года стал международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон», проводимый при поддержке Минкультуры России, Президентского фонда культурных инициатив и правительства Чукотского АО. Ее участники представляют короткометражные ленты в разных жанрах. Показы кинолаборатории как всегда собирают огромное количество зрителей.
В населенных пунктах Чукотки действует региональная программа переселения из ветхого и аварийного жилья, в которую попали жители Анадырского, Билибинского, Чукотского районов, Провиденского городского округа, Анадыря и Эгвекинота. В этом году ключи от новых квартир получили 26 семей в селе Усть-Белая. Оно стало вторым в Анадырском районе после села Канчалан, где полностью расселили аварийный жилой фонд.