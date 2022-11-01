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Трое уроженцев Брянской области погибли в ходе спецоперации на Украине

Вчера, 11:10
Фото: 1MI
Известно, что один из них был офицером. О смерти военнослужащих пишут «Брянские новости».

В ходе спецоперации на Украине погибли трое жителей Брянской области. Один из них был офицером.

34-летний капитан Александр Шелохвостов погиб 18 октября при выполнении боевой задачи. Мужчина был начальником инженерной службы войсковой части. О его смерти рассказали в Клинцовской горадминистрации.

Александр родился в совхозе Власть Советов Шатковского района Горьковской области в 1988 году. Брянцы прощались с военным 1 ноября.

Также журналистам стало известно о смерти 33-летнего мобилизованного Николая Козина. С мужчиной простились в селе Нивное Суражского района.

Погиб ещё один мобилизованный житель региона. Юрий Гараев получил смертельное ранение 14 октября. Молодой человек до призыва работал на заводе «Термотрон». Его похоронили 31 октября.

 

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#Наталья Корявых#Операция на Украине#Брянская область#СВО#Погибшие в спецоперации
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