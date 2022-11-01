Трое уроженцев Брянской области погибли в ходе спецоперации на Украине

В ходе спецоперации на Украине погибли трое жителей Брянской области. Один из них был офицером.
34-летний капитан Александр Шелохвостов погиб 18 октября при выполнении боевой задачи. Мужчина был начальником инженерной службы войсковой части. О его смерти рассказали в Клинцовской горадминистрации.
Александр родился в совхозе Власть Советов Шатковского района Горьковской области в 1988 году. Брянцы прощались с военным 1 ноября.
Также журналистам стало известно о смерти 33-летнего мобилизованного Николая Козина. С мужчиной простились в селе Нивное Суражского района.
Погиб ещё один мобилизованный житель региона. Юрий Гараев получил смертельное ранение 14 октября. Молодой человек до призыва работал на заводе «Термотрон». Его похоронили 31 октября.