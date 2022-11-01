Старейший парк Старого Оскола откроют после реконструкции 4 ноября

Парк находится рядом с железнодорожным вокзалом Старого Оскола и некогда был в ведомстве локомотивного депо. По соседству с ним – городской стадион, который пользуется популярностью у горожан. Тренировки и игры здесь проходят постоянно, даже вечером. Стадион пару лет назад был также капитально отремонтирован.