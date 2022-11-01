Старейший парк Старого Оскола откроют после реконструкции 4 ноября

Проект глобальной реконструкции представили осенью 2020 года. Преображение зелёного уголка обошлось почти в 60 млн рублей. Восстанавливали парк по нацпроекту «Жильё и городская среда».
Специалисты обследовали деревья. Взамен ветхих посадили новые. Установили тематические арт-объекты, детские и спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием, скамейки для отдыха посетителей. Здесь будут работать торговые точки.
Парк находится рядом с железнодорожным вокзалом Старого Оскола и некогда был в ведомстве локомотивного депо. По соседству с ним – городской стадион, который пользуется популярностью у горожан. Тренировки и игры здесь проходят постоянно, даже вечером. Стадион пару лет назад был также капитально отремонтирован.
Обновлённый парк уже принимает горожан. Официально его откроют в День народного единства, 4 ноября, в полдень.
Анонсировал событие на своей страничке в соцсети глава Старооскольской администрации Андрей Чесноков. Очередной прямой эфир «10 вопросов главе» он начал с приглашения посетить парк и стать участниками праздника.
В одном из сентябрьских эфиров мы договаривались, что откроем 1 ноября. Получаю от вас сообщения и предложения, что 1 ноября неудобно, так как это вторник, рабочий день. Мне кажется, вполне разумно в пятницу, 4 ноября – выходной день, государственный праздник. Предлагают в этот день и провести, ровно в полдень торжественно открыть новое общественное пространство.
Андрей Чесноков, глава администрации Старооскольского округа