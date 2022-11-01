Роналду лишился 3 млн подписчиков в Instagram* из-за ошибки соцсети

Футболист Криштиану Роналду лишился 3 млн подписчиков в Instagram по ошибке. Спортсмен имеет больше всего подписчиков в соцсети. Именно поэтому появились выводы о серьёзном сбое в приложении.
Сами пользователи жаловались, что не могут войти в свои аккаунты. После этого их известили о заморозке учётных записей. Официальный аккаунт платформы в Twitter сообщил, что приступил к расследованию произошедшего.
Представители соцсети заявили, что им известно о проблемах доступа к страницам. Также они принесли извинения пользователям.
*Соцсеть запрещена в РФ