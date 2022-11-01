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Роналду лишился 3 млн подписчиков в Instagram* из-за ошибки соцсети

Сегодня, 07:34
Фото: 1MI
Instagram случайно заблокировал миллионы аккаунтов пользователей, пишут «Новые известия».

Футболист Криштиану Роналду лишился 3 млн подписчиков в Instagram по ошибке. Спортсмен имеет больше всего подписчиков в соцсети. Именно поэтому появились выводы о серьёзном сбое в приложении.

Сами пользователи жаловались, что не могут войти в свои аккаунты. После этого их известили о заморозке учётных записей. Официальный аккаунт платформы в Twitter сообщил, что приступил к расследованию произошедшего.

Представители соцсети заявили, что им известно о проблемах доступа к страницам. Также они принесли извинения пользователям.

*Соцсеть запрещена в РФ

 

#Наталья Корявых#Криштиану Роналду#Instagram#Сбой в работе#Блокировка аккаунтов
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