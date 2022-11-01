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Пригожин попросил прокуратуру проверить действия губернатора Беглова

Сегодня, 10:08
Бизнесмен прокомментировал, почему решил обратиться к правоохранителям, чтобы они проверили действия главы Санкт-Петербурга. Подробности сообщают «Народные новости».

Евгений Пригожин рассказал журналистам, почему попросил у Генпрокуратуры проверить действия главы Санкт-Петербурга Александра Беглова, пишет издание.

Бизнесмен рассказал, что не хотел бы раскрывать все детали, но уточнил, что объём документа составил не менее 30 печатных листов. По словам Пригожина, коррупция касается большинства сфер жизнедеятельности города.

В заявлении все пункты перечислены, заявил предприниматель. В преступных схемах задействовано большое количество лиц, не только губернатор, считает Пригожин.

 

Евгений Пригожин попросил Генпрокуратуру России ограничить YouTube
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#Наталья Корявых#Санкт-петербург#Евгений Пригожин#Александр беглов#Обращение в прокуратуру#Губернатор Санкт-Петербурга#Коррупция
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