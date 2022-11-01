Размер финансирования составил 4,7 млн рублей. На Будённого установят шесть регулировщиков для водителей и два для пешеходов. На перекрёстке появятся 11 светофоров для автомобилистов и шесть для пешеходов. Работы по установке завершат до конца декабря.