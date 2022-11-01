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На двух улицах в Белгороде установят новые светофоры

Сегодня, 06:50
Фото: 1MI
Они появятся на перекрёстке Корочанской и Речной и около дома № 14 по улице Будённого, сообщили в региональном правительстве.

В Белгороде установят новые светофоры. Они появятся на перекрёстке улиц Корочанской и Речной и в районе дома № 14 по улице Будённого.

Размер финансирования составил 4,7 млн рублей. На Будённого установят шесть регулировщиков для водителей и два для пешеходов. На перекрёстке появятся 11 светофоров для автомобилистов и шесть для пешеходов. Работы по установке завершат до конца декабря.

Напомним, на перекрёстке Преображенской-Пушкина тоже установят новый светофор. Также он появится на Михайловском шоссе.

 

На двух участках дорог в Белгороде появятся новые светофоры почти за 5 млн рублей
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгород#Установка новых светофоров
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