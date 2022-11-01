Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Молодым белгородцам вручат губернаторские стипендии за социальные проекты

Сегодня, 04:21
Фото: pxhere.com
Стипендии будут выплачивать белгородцам на протяжении 2022-2023 учебного года.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях, что 1 ноября вручит губернаторские стипендии молодым белгородцам, предложившим социальные проекты.

Заявки поступали в Министерство по делам молодёжи. Проекты разные, конечно, в первую очередь, несут социальный характер. Например, проекты, касающиеся помощи детям с ограниченными возможностями, проекты, которые помогают в ранней профориентации молодёжи, трудоустройстве.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Стипендии на протяжении 2022-2023 учебного года будут получать 20 молодых людей области.

Напомним, что в этом году были также введены новые губернаторские стипендии и премии: именные стипендии для докторантов и аспирантов, единовременная денежная премия лауреатам областного молодёжного конкурса «Молодость Белгородчины», а также стипендии для лучших студентов.

#Александра Склярова#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Губернаторские стипендии#Социальные проекты#Молодежь
Подпишитесь
Один человек ранен во время обстрела приграничного района в Белгородской области
Сегодня, 16:26
В правительстве рассказали о праздновании Нового года в Белгороде
Сегодня, 09:03
Фейк: в Курске погибших мобилизованных сжигают в передвижных крематориях
Сегодня, 17:58
Вячеслав Гладков постарается, чтобы срочники не попали в горячие точки
Сегодня, 00:57
Замглавы оскандалившегося белгородского Фонда ЖКХ покинул пост
Сегодня, 14:24
Братская могила советских воинов под Белгородом пострадала после обстрелов ВСУ
Сегодня, 11:44