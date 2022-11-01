Молодым белгородцам вручат губернаторские стипендии за социальные проекты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях, что 1 ноября вручит губернаторские стипендии молодым белгородцам, предложившим социальные проекты.
Заявки поступали в Министерство по делам молодёжи. Проекты разные, конечно, в первую очередь, несут социальный характер. Например, проекты, касающиеся помощи детям с ограниченными возможностями, проекты, которые помогают в ранней профориентации молодёжи, трудоустройстве.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Стипендии на протяжении 2022-2023 учебного года будут получать 20 молодых людей области.
Напомним, что в этом году были также введены новые губернаторские стипендии и премии: именные стипендии для докторантов и аспирантов, единовременная денежная премия лауреатам областного молодёжного конкурса «Молодость Белгородчины», а также стипендии для лучших студентов.