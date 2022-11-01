Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Молодой российский ученый помогает нефтедобывающим компаниям повысить эффективность

Вчера, 09:12
Мурманский ученый Евгений Шилов создал микрофлюидную технологию для нефтяных лабораторных исследований.

Важнейшим этапом разработки будущего нефтяного месторождения являются лабораторные исследования, которые помогают максимально повысить эффективность добычи. Однако, существующие методы лабораторных исследований, на фоне постоянного ужесточения норм и регламентов, снижения нефтеотдачи на зрелых месторождениях и т. д., уже не соответствуют требованиям нефтегазовой промышленности.

Евгений Шилов и его команда сконцентрировали свое внимание на решении одной из проблем: методов исследования образцов керна. Керн — это образец горной породы цилиндрической формы, извлечённый из скважины посредством специально предназначенного для этого вида бурения.

Исследования образцов керна — это дорогостоящая процедура, к тому же образцы имеют ограниченное количество, часто бывают неоднородными и меняют свои свойства при хранении. Эти ограничения приводят к снижению эффективности разработки месторождений.

Как раз с целью оптимизации исследований образцов Евгений Шилов создал микрофлюидную технологию, которая позволяет проводить лабораторные тесты на искусственных 2D-аналогах керна и обеспечивает контроль через микрофлюидный чип.

Процесс создания таких чипов следующий: ученые анализируют внутреннюю структуру реальных образцов горных пород, изготавливают «двойники», перенося трехмерную структуру в двухмерную, а затем изготавливают и клонируют микрофлюидный чип.

Эти чипы позволяют проводить эксперименты в пластовых условиях — тех же условиях, что и обычные лабораторные испытания. При работе с ними используется реальная вода, нефть и химия, распределение пор и каналов соответствует реальному.

Технология Евгения позволяет значительно ускорить лабораторные исследования и повысить достоверность получаемых результатов, микрофлюидная установка высокого давления и высокой температуры предоставляет уникальные возможности для нефтегазовой промышленности. Микрофлюидные тесты является более точным методом исследований, чем стандартные лабораторные технологии. Такие тесты в 3-5 раз дешевле традиционных, в 10 раз быстрее, а также точнее, чем обычные испытания.

В зависимости от геометрии микрофлюидного чипа можно проводить разные типы экспериментальных исследований и тестов. Микрофлюидная технология может успешно заменить множество традиционных тестов и стандартное оборудование.

На данный момент Евгением и его командой разработана и изготовлена запатентованная микрофлюидная платформа для лабораторных испытаний в пластовых условиях. Разработан и запатентован уникальный микрофлюидный держатель и оборудование. Ведётся пилотирование технологии.

Микрофлюидная технология позволяет работать со всеми участниками нефтяной отрасли. Возможно решение запросов крупных нефтяных, нефтесервисных и химических компаний.

#Видео
Подпишитесь
Один человек ранен во время обстрела приграничного района в Белгородской области
Вчера, 16:26
В правительстве рассказали о праздновании Нового года в Белгороде
Вчера, 09:03
Фейк: в Курске погибших мобилизованных сжигают в передвижных крематориях
Вчера, 17:58
Вячеслав Гладков постарается, чтобы срочники не попали в горячие точки
Вчера, 00:57
Замглавы оскандалившегося белгородского Фонда ЖКХ покинул пост
Вчера, 14:24
Братская могила советских воинов под Белгородом пострадала после обстрелов ВСУ
Вчера, 11:44