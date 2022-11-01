Как будут учиться дети, временно покинувшие Белгородскую область

Недавно в Сети появилась информация о том, что руководство школы № 21 Белгорода просит родителей забирать документы детей из школы в случае отъезда. Рассылку белгородцы получали на телефоны. При этом школы обещали принять учеников назад в образовательное учреждение, когда они вернутся.
Позже директор школы опровергла данную информацию и заявила, что никого не обязывала забирать документы.
Редакция «Бел.Ру» направила официальные запросы в правительство Белгородской область и в мэрию. В ответах нам подтвердили, что администрация школы № 21 Белгорода не требовала родителей забирать документы в случае отъезда. Временно выехавшие за пределы Белгородской области ученики продолжают обучаться в школе.
Также в правительстве подчеркнули, что обучаться одновременно в двух школах ученикам нельзя. Если ребёнок уезжает с родителями из региона и планирует учиться в школе другого субъекта РФ, то родителям необходимо написать заявление о том, что ребёнок учится в другой школе.
Кроме того, в сложившейся ситуации руководителям школ рекомендовано рассмотреть возможность приёма временно покинувших территорию Белгородской области обучающихся в ту школу, в которой они учились ранее, до переезда из региона.
А в мэрии добавили, что родителям, выезжающим за пределы региона, предлагается несколько вариантов организации образовательного процесса для детей. Это может быть форма очного обучения по месту временного пребывания, семейное обучение и дистанционное обучение в своём образовательном учреждении.