Как будут учиться дети, временно покинувшие Белгородскую область

Также в правительстве подчеркнули, что обучаться одновременно в двух школах ученикам нельзя. Если ребёнок уезжает с родителями из региона и планирует учиться в школе другого субъекта РФ, то родителям необходимо написать заявление о том, что ребёнок учится в другой школе.