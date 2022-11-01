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Из Белгородской области депортировали и выдворили семерых иностранцев

Вчера, 13:20
За неделю полиция выявила 190 административных правонарушений миграционного законодательства, сообщили в региональном УМВД.

В Белгородской области за пределы РФ выдворили двоих иностранцев, депортировали – пятерых. В период с 10 по 17 октября полиция обнаружила 190 правонарушений в сфере миграции как от граждан других государств, так и от работодателей.

Правоохранители выявили 13 преступлений в указанной сфере. Девять уголовных дел возбудили за фиктивную постановку на учёт, ещё четыре за использование подложной миграционной карты.

116 административных правонарушений были связаны с правилами въезда и пребывания. Ещё 74 нарушения допустили работодатели.

Напомним, в апреле 12 граждан Шри-Ланки и Индии поймали у границы в Белгородской области. В марте четверых иностранцев выдворили из региона.

 

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#Наталья Корявых#Иностранцы#Миграционное законодательство#Выдворение из страны#Депортация
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