Из Белгородской области депортировали и выдворили семерых иностранцев

В Белгородской области за пределы РФ выдворили двоих иностранцев, депортировали – пятерых. В период с 10 по 17 октября полиция обнаружила 190 правонарушений в сфере миграции как от граждан других государств, так и от работодателей.
Правоохранители выявили 13 преступлений в указанной сфере. Девять уголовных дел возбудили за фиктивную постановку на учёт, ещё четыре за использование подложной миграционной карты.
116 административных правонарушений были связаны с правилами въезда и пребывания. Ещё 74 нарушения допустили работодатели.