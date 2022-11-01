Кредитный потребительский кооператив «Содружество» обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Промстройсервис». Он попросил взыскать 37 млн рублей долга по договорам займа, процентов за пользование займом, неустойки и штрафа в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. Суд предоставил кооперативу отсрочку по оплате госпошлины и вызвал стороны на собеседование на 10 ноября.