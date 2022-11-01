Конкурсный кредитор, индивидуальный предприниматель Александр Горбунов, обратился в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании компании «Подрядчик» банкротом. Сумма требований составляет свыше 300 000 рублей. Суд иск принял. Заседание по проверке обоснованности заявления состоится 23 ноября.
Справка. Компания «Подрядчик» работает в Белгороде с 2007 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Любовь Чудакова.
Рассматривается в арбитражном суде дело о банкротстве компании «Стройтехмонтаж». Иск был подан 25 октября. Сумма требований — 51,3 млн рублей. В картотеке судебных дел указано, что иными лицами по делу выступают региональное УФССП, областная налоговая, белгородский Росреестр и саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий». В настоящее время дело рассматривается в суде первой инстанции.
Справка. Компания «Стройтехмонтаж» работает в Старом Осколе с 1999 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Анатолий Рыбников. По итогам 2021 года убыток фирмы составил 4,7 млн рублей.
ЦЭБ обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Флагман» и попросил взыскать 298 млн рублей неосновательного обогащения и расходы по оплате госпошлины в размере 200 тысяч рублей. Стороны встретятся на собеседовании 12 декабря.
Справка. Компания «Флагман» зарегистрирована в Губкинском горокруге с 2013 года. Отрасль — обработка вторичного неметаллического сырья. Руководитель — Александр Титовский, а бенефициар — Константин Подшивалов. В 2021 году убыток фирмы составил 53 млн рублей.
В Арбитражный суд Белгородской области обратилась компания «Трактор-ОПТ». Она потребовала взыскать с фирмы «Тракторная техника» 20,2 млн рублей. Дело в настоящее время рассматривается в суде первой инстанции.
Справка. Фирма «Трактор-ОПТ» работает в Санкт-Петербурге с 2019 года и занимается оптовой торговлей садово-огородной техникой и инвентарём. Руководитель и бенефициар — Павел Рогов. Чистая прибыль предприятия по итогам 2021 года составила 1 млн рублей.
Компания «Тракторная техника» зарегистрирована в Белгороде в 2017 году. Отрасль – оптовая торговля сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы. Руководитель — Евгения Струнина, а бенефициар — Владимир Титов. По итогам 2021 года фирмы отчиталась о чистой прибыли в размере 440 тысяч рублей.
Кредитный потребительский кооператив «Содружество» обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Промстройсервис». Он попросил взыскать 37 млн рублей долга по договорам займа, процентов за пользование займом, неустойки и штрафа в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. Суд предоставил кооперативу отсрочку по оплате госпошлины и вызвал стороны на собеседование на 10 ноября.
Справка. Кредитный потребительский кооператив «Содружество» зарегистрирован в Белгороде в 2015 году. С 19 октября текущего года фирма находится на стадии ликвидации. Председатель ликвидационной комиссии — Галина Беседина. Убыток кооператива по итогам 2021 года составил 60,4 млн рублей.
Компания «Промстройсервис» работает в Белгороде с 2017 года и занимается оптовой торговлей металлами и металлическими рудами. Руководитель и бенефициар — Андрей Вдовенко. Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 5,8 млн рублей.
Компания «ОФК» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Оскольская индейка» о взыскании задолженности по договору об открытии возобновляемой кредитной линии в размере 65 млн рублей. Также истец попросил обратить взыскание в свою пользу на заложенное имущество. Речь идёт о птичниках предприятия «Оскольская индейка», проходной, земельных участках, канализационной насосной станции, убойно-санитарном пункте, цехе убоя птицы, цехе переработки и хранения готовой продукции, инкубаторе, санблоке, машинах и т.д. Суд иск принял. Предварительное судебное заседание состоится 24 ноября.
Справка. Компания «ОФК» работает в Старом Осколе с 2020 года и занимается деятельностью головных офисов. Руководитель и бенефициар — Олег Клюка. Убыток компании по итогам 2021 года составил 4,5 млн рублей.
Предприятие «Оскольская индейка» зарегистрировано в Старооскольском горокруге с 2015 года. Фирма занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Руководитель — Дмитрий Николаев, а бенефициар — Мая Карашайская. Убыток предприятия за 2021 год составил 17,6 млн рублей.
Также компания «ОФК» обратилась в суд с иском к предприятию «Три-А-Моторс 31» и попросила взыскать 29 млн рублей задолженности по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии. Суд иск принял. Стороны встретятся на заседании 14 ноября.
Справка. Компания «Три-А-Моторс 31» работает в Старом Осколе с 2017 года. Отрасль — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Руководитель — Людмила Гундорина. Убыток фирмы по итогам 2021 года составил 1,2 млн рублей.
КПК «Содружество» обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Юнимет» и попросил взыскать 38 млн рублей задолженности по договорам займа. Суд иск принял и назначил предварительное заседание на 10 ноября.
Справка. Компания «Юнимет» работает в Белгороде с 2015 года и занимается оптовой торговлей металлами и металлическими рудами. Руководитель и бенефициар — Андрей Лазарев. Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 207 тысяч рублей.
Конкурсный управляющий предприятия «Завод Гаусмана и Бухонова» Москвина обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Евита». Истец попросил взыскать с ответчика 50,9 млн рублей неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими деньгами в размере 13 млн рублей и 200 тысяч рублей оплаты госпошлины. Суд иск принял. Предварительное заседание пройдёт 14 декабря.
Справка. Фирма «Евита» работает в Старооскольском горокруге с 2003 года и занимается розничной торговлей в неспециализированных магазинах. Руководитель и бенефициар — Сергей Сейт-Меметов.
КПК «Содружество» обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Александру Кийко и попросил взыскать 121 млн рублей убытков. Суд иск принял. Стороны встретятся на собеседовании 10 ноября.