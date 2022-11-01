ИРИ: Успехи Ярославской области вошли в проект «20 главных событий России за 20 лет»

Как сообщает gorod55.ru, успехи Ярославской области рассматриваются медиахолдингом 1MI и автономной некоммерческой организацией «Институт развития интернета» (ИРИ) в рамках учрежденного ими национального проекта «20 главных событий России за 20 лет».
Участники социологического исследования из ключевых групп со всех регионов России должны были назвать 15 событий, которые оказали наибольшее влияние на жизнь современной молодежи, и пять событий, значимых для конкретного субъекта РФ.
Сегодня речь пойдет о Ярославской области.
К тысячелетнему юбилею Ярославля благодаря участию мецената удалось восстановить Успенский собор, датируемый XVII веком и выступающий одной из самых узнаваемых исторических достопримечательностей города. В Успенском соборе хранятся мощи святых благоверных князей Ярославских Феодора Ростиславича и его сыновей Давида и Константина, а также частицы мощей святых благоверных князей Василия и Константина Всеволодовичей.
Два года назад областной центр получил звание «Город трудовой доблести». В годы Великой Отечественной войны ярославцы внесли весомый вклад в разгром фашизма, показав не только личное мужество на войне, но и трудовой героизм в тылу.
Исторический центр столицы региона находится в перечне объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в статусе памятника градостроительства и архитектуры. Такая инициатива ЮНЕСКО приковала к городу внимание мирового масштаба и способствовала увеличению туристического потока. Застройка Ярославля, которая была выполнена согласно указу императрицы Екатерины II, – крайне привлекательный и редчайший образец устройства городской территории по состоянию на конец XVIII века. В Ярославле располагается 780 исторических объектов, при этом в историческом центре до нашего времени сохранились 140 памятников архитектуры. Наиболее знаменитые из них – Спасо-Преображенский монастырь, где историки обнаружили «Слово о полку Игореве», церковь Ильи Пророка – официальный символ Ярославля, 15-главая церковь Иоанна Предтечи в Толчкове, которая также широко известна любителям старины далеко за пределами города.
На севере областного центра был возведен еще один мост, по которому можно попасть на другой берег Волги даже пешком.
К 50-летнему юбилею полета Юрия Гагарина в космос в городе построили многофункциональный комплексный планетарий. Такой центр, созданный по эксклюзивному архитектурному проекту местного специалиста Ильи Клягина, был назван в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Этот культурный объект включает в себя современный планетарий с компьютерной 3D-визуализацией, обсерваторию, экспозиционно-выставочный зал «История космонавтики» и познавательно-развлекательный комплекс «Транс-Форс».