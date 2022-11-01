ИРИ: Успехи Ярославской области вошли в проект «20 главных событий России за 20 лет»

Исторический центр столицы региона находится в перечне объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в статусе памятника градостроительства и архитектуры. Такая инициатива ЮНЕСКО приковала к городу внимание мирового масштаба и способствовала увеличению туристического потока. Застройка Ярославля, которая была выполнена согласно указу императрицы Екатерины II, – крайне привлекательный и редчайший образец устройства городской территории по состоянию на конец XVIII века. В Ярославле располагается 780 исторических объектов, при этом в историческом центре до нашего времени сохранились 140 памятников архитектуры. Наиболее знаменитые из них – Спасо-Преображенский монастырь, где историки обнаружили «Слово о полку Игореве», церковь Ильи Пророка – официальный символ Ярославля, 15-главая церковь Иоанна Предтечи в Толчкове, которая также широко известна любителям старины далеко за пределами города.