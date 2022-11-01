ИРИ: Достижения Челябинской области вошли в "20 главных событий РФ"

Участникам масштабного соцопроса предложили перечислить 15 событий, оказавших наибольшее влияние на жизнь всей России, и пять знаковых событий для их региона, сообщает kursdela.biz.
В начале 2009 года в Челябинске начал работу крупнейший центр для проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий – ледовая арена «Трактор», ставшая тренировочной базой одноименной хоккейной команды. Во время хоккейных матчей комплекс может вместить 7500 зрителей, во время культурных событий – девять тысяч гостей. Каждый год на ледовой арене «Трактор» проводят более 200 спортивных и культурных мероприятий.
В 2004 году в Челябинске открылся ледовый дворец «Уральская молния», место тренировок перспективных конькобежцев. Это вторая в России 400-метровая крытая конькобежная дорожка с искусственным льдом. Именно она вывела Челябинск в число спортивных столиц мира. Здесь также имеется пространство для тренировок хоккеистов, фигуристов, шорт-трекеров и дорожки для керлинга. В свободное от спортивных тренировок время каток открыт для массового катания челябинцев.
На пике пандемии в 2020 году в Малой Сосновке в Челябинске в рекордные сроки построили и открыли новый инфекционный госпиталь. 11 современных корпусов возвели за 74 дня. Центр оснастили самым современным оборудованием, а палаты пациентов по уровню комфорта оказались лучшими среди всех инфекционных больниц региона.
В 2010 году в Челябинске заработал центр сердечно-сосудистой хирургии. Раньше для проведения сложных операций на сердце жителям региона приходилось лететь в Москву или в Новосибирск. Теперь сложные операции делают и в Челябинске.
Центр обеспечили новейшим диагностическим оборудованием. В учреждении также функционируют детская и взрослая поликлиники, где работают сотни врачей, большинство из которых – местные специалисты.