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ИРИ: Достижения Челябинской области вошли в "20 главных событий РФ"

Сегодня, 07:00
Челябинск – город трудовой славы с богатым промышленным потенциалом. Но славится регион и живописными ландшафтами. В последние годы здесь многое изменилось к лучшему. Достижения Челябинской области вошли в нацпроект «20 главных событий России за 20 лет», представленный холдингом 1MI и АНО «ИРИ».

Участникам масштабного соцопроса предложили перечислить 15 событий, оказавших наибольшее влияние на жизнь всей России, и пять знаковых событий для их региона, сообщает kursdela.biz.

В начале 2009 года в Челябинске начал работу крупнейший центр для проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий – ледовая арена «Трактор», ставшая тренировочной базой одноименной хоккейной команды. Во время хоккейных матчей комплекс может вместить 7500 зрителей, во время культурных событий – девять тысяч гостей. Каждый год на ледовой арене «Трактор» проводят более 200 спортивных и культурных мероприятий.

В 2004 году в Челябинске открылся ледовый дворец «Уральская молния», место тренировок перспективных конькобежцев. Это вторая в России 400-метровая крытая конькобежная дорожка с искусственным льдом. Именно она вывела Челябинск в число спортивных столиц мира. Здесь также имеется пространство для тренировок хоккеистов, фигуристов, шорт-трекеров и дорожки для керлинга. В свободное от спортивных тренировок время каток открыт для массового катания челябинцев.

На пике пандемии в 2020 году в Малой Сосновке в Челябинске в рекордные сроки построили и открыли новый инфекционный госпиталь. 11 современных корпусов возвели за 74 дня. Центр оснастили самым современным оборудованием, а палаты пациентов по уровню комфорта оказались лучшими среди всех инфекционных больниц региона.

В 2010 году в Челябинске заработал центр сердечно-сосудистой хирургии. Раньше для проведения сложных операций на сердце жителям региона приходилось лететь в Москву или в Новосибирск. Теперь сложные операции делают и в Челябинске.  

Центр обеспечили новейшим диагностическим оборудованием. В учреждении также функционируют детская и взрослая поликлиники, где работают сотни врачей, большинство из которых – местные специалисты.

#Ольга Земскова
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