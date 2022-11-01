ИРИ: Достижения Челябинской области вошли в "20 главных событий РФ"

В 2004 году в Челябинске открылся ледовый дворец «Уральская молния», место тренировок перспективных конькобежцев. Это вторая в России 400-метровая крытая конькобежная дорожка с искусственным льдом. Именно она вывела Челябинск в число спортивных столиц мира. Здесь также имеется пространство для тренировок хоккеистов, фигуристов, шорт-трекеров и дорожки для керлинга. В свободное от спортивных тренировок время каток открыт для массового катания челябинцев.