Хабаровский край вошел в проект "20 главных событий России за 20 лет"

Эксперты опрашивают население российских регионов для определения наиболее значимых эпизодов в истории современной Российской Федерации.
Издание newsnn.ru пишет, что столица края - Хабаровск - является относительно молодым, но очень перспективным городом. Год от года жизнь в Хабаровске становится все более комфортной и интересной. Одним из наиболее значимых в истории региона событий хабаровчане назвали реконструкцию исторической набережной Хабаровска, которая сильно пострадала во время наводнения, случившегося в 2013 году. Реконструкцию проводили в рамках федеральной программы развития внутреннего и въездного туризма.
Также в Хабаровске построили новый терминал внутренних линий аэропорта им. Невельского. Строительство объекта стало первым этапом по развитию всего комплекса аэропорта как многофункционального бизнес-парка – Air City. В рамках проведения работ площадь аэропорта была увеличена до двадцати семи тысяч квадратных метров, то есть в два раза. Реализация проекта стоила 4,9 миллиарда рублей.
Еще одно значимое событие - открытие Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. На сегодняшний день это единственное в Российской Федерации учреждение с дневным стационаром. С 2010 года здесь провели семьдесят пять тысяч операций. При этом сорока семи тысячам пациентов из них медицинская помощь была оказана за счет средств федерального бюджета.
Построена первая скоростная платная магистраль на Дальнем Востоке «Обход Хабаровска». Расчетная скорость на магистрали составляет 120 километров в час. Строительство дороги осуществлялось в рамках первого на Дальнем Востоке проекта, реализуемого на условиях государственно-частного партнерства. Стоимость магистрали составила сорок семь миллиардов рублей.
В 2018 году в Комсомольске-на-Амуре была открыта Инженерная школа на базе средней школы № 25, где была проведена реконструкция. Оснащение учебного заведения обошлось в четыреста сорок миллионов рублей.