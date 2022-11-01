Хабаровский край вошел в проект "20 главных событий России за 20 лет"

Издание newsnn.ru пишет, что столица края - Хабаровск - является относительно молодым, но очень перспективным городом. Год от года жизнь в Хабаровске становится все более комфортной и интересной. Одним из наиболее значимых в истории региона событий хабаровчане назвали реконструкцию исторической набережной Хабаровска, которая сильно пострадала во время наводнения, случившегося в 2013 году. Реконструкцию проводили в рамках федеральной программы развития внутреннего и въездного туризма.