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Горжусь, что могу защитить белгородцев: военнослужащий ПВО рассказал о своей работе

Вчера, 09:29

Военный из ПВО рассказал, как защищает Белгородскую область

После встречи губернатора Вячеслава Гладкова с военными они рассказали о своих задачах и работе.

Командир отделения подвоза боеприпасов рассказал о работе в Белгородской области. Ранее военные встречались с главой региона Вячеславом Гладковым.

По словам Петра, его задача безусловно важна для боевой работы. Нужно следить за тем, чтобы боевые машины всегда были заряжены.

«Новые боеприпасы необходимо ставить в кратчайшие сроки», — поделился командир.

Военный отметил, что они отражают воздушные цели, которые летят на территорию региона. Он также рассказал о том, что ощущает в такие моменты.

«В первую очередь чувствую гордость, что мы можем защитить и делаем это, несмотря на погодные условия, временные рамки. Мы готовы всегда прийти на помощь и сделать свою работу достойно», — рассказал военнослужащий.

Как рассказал Пётр, они сами выбрали эту работу, поэтому должны делать её до конца. Радует военнослужащего и благодарность от мирных граждан.

Накануне глава региона Гладков передал военным благодарности от белгородцев. Жители области даже провели флешмоб, посвящённый любви к ПВО. 

В Белгородской области появился новый флешмоб, посвящённый любви к ПВО
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