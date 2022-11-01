Командир отделения подвоза боеприпасов рассказал о работе в Белгородской области. Ранее военные встречались с главой региона Вячеславом Гладковым.
По словам Петра, его задача безусловно важна для боевой работы. Нужно следить за тем, чтобы боевые машины всегда были заряжены.
«Новые боеприпасы необходимо ставить в кратчайшие сроки», — поделился командир.
Военный отметил, что они отражают воздушные цели, которые летят на территорию региона. Он также рассказал о том, что ощущает в такие моменты.
«В первую очередь чувствую гордость, что мы можем защитить и делаем это, несмотря на погодные условия, временные рамки. Мы готовы всегда прийти на помощь и сделать свою работу достойно», — рассказал военнослужащий.
Как рассказал Пётр, они сами выбрали эту работу, поэтому должны делать её до конца. Радует военнослужащего и благодарность от мирных граждан.
Накануне глава региона Гладков передал военным благодарности от белгородцев. Жители области даже провели флешмоб, посвящённый любви к ПВО.