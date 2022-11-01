Вячеслав Гладков постарается, чтобы срочники не попали в горячие точки

К Вячеславу Гладкову обратилась мать призывника в армию. Белгородка рассказала, что 9 ноября её сын должен пойти на срочную военную службу. Женщина боится, что после армии её сына-срочника отправят «в зону конфликта», несмотря на его проблемы со здоровьем.