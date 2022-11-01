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Вячеслав Гладков постарается, чтобы срочники не попали в горячие точки

31 октября 21:57
Фото: 1MI
Губернатор Белгородской области пообещал помочь срочникам и их семьям, если их отправят в зоны проведения СВО.
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СВО

Несмотря на окончание частичной мобилизации, службу по призыву никто не отменял. Белгородцы боятся, что срочников могут отправлять в горячие точки.

К Вячеславу Гладкову обратилась мать призывника в армию. Белгородка рассказала, что 9 ноября её сын должен пойти на срочную военную службу. Женщина боится, что после армии её сына-срочника отправят «в зону конфликта», несмотря на его проблемы со здоровьем.

Губернатор во время прямой линии «10 вопросов губернатору» сообщил, что обратился в Министерство обороны РФ и «сделал то, что нужно».

Надеюсь, всё, что необходимо, сделали, чтобы наши призывники-срочники находились за пределами тех сложных точек, где проходит спецоперация.
Вячеслав Гладков

Также Вячеслав Гладков попросил при наличии другой информации, например, что срочника отправили в горячую точку — поделиться с ним. Это касается всех белгородцев.

«Буду максимально быстро реагировать и стараться принять меры», — пообещал Гладков.
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#Ася Дугнист#Военные#Общество#СВО#Призывник#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Помощь#Срочник#Российская армия
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