Вячеслав Гладков постарается, чтобы срочники не попали в горячие точки

Несмотря на окончание частичной мобилизации, службу по призыву никто не отменял. Белгородцы боятся, что срочников могут отправлять в горячие точки.
К Вячеславу Гладкову обратилась мать призывника в армию. Белгородка рассказала, что 9 ноября её сын должен пойти на срочную военную службу. Женщина боится, что после армии её сына-срочника отправят «в зону конфликта», несмотря на его проблемы со здоровьем.
Губернатор во время прямой линии «10 вопросов губернатору» сообщил, что обратился в Министерство обороны РФ и «сделал то, что нужно».
Надеюсь, всё, что необходимо, сделали, чтобы наши призывники-срочники находились за пределами тех сложных точек, где проходит спецоперация.
Вячеслав Гладков
Также Вячеслав Гладков попросил при наличии другой информации, например, что срочника отправили в горячую точку — поделиться с ним. Это касается всех белгородцев.
«Буду максимально быстро реагировать и стараться принять меры», — пообещал Гладков.