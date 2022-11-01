Фонд «Милосердие» расскажет старооскольским детям о геологии

«Чтобы заинтересовать сегодняшнее поколение, им необходимо создавать яркие, увлекательные истории. И мы смогли это сделать благодаря поддержке благотворительного фонда „Милосердие“ — социального партнера НЛМК и Стойленского ГОКа. Дополненная реальность и современные интерактивные технологии позволят нам проводить эффективные и увлекательные занятия по геологии, географии, биологии, чтобы в будущем дети выбрали наш университет для обучения и затем остались работать в родном городе на Стойленском ГОКе», — рассказывает директор СОФ МГРИ Семен Двоеглазов.