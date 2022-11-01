Фонд «Милосердие» расскажет старооскольским детям о геологии

С помощью мобильного оборудования, которое приобрели на средства гранта, преподаватели и студенты университета планируют проводить выездные уроки и мастер-классы по геологии в школах и детских садах Старооскольского городского округа.
В рамках проекта, автором которого стал студент СОФ МГРИ Юрий Яковлев, приобрели интерактивную песочницу с кварцевым песком. Программное обеспечение интерактивной песочницы содержит 20 программ, с помощью которых дети сами смогут создавать моря, горы, равнины, реки, леса, вулканы, водопады, понаблюдать за обитателями океана и саванны.
«Чтобы заинтересовать сегодняшнее поколение, им необходимо создавать яркие, увлекательные истории. И мы смогли это сделать благодаря поддержке благотворительного фонда „Милосердие“ — социального партнера НЛМК и Стойленского ГОКа. Дополненная реальность и современные интерактивные технологии позволят нам проводить эффективные и увлекательные занятия по геологии, географии, биологии, чтобы в будущем дети выбрали наш университет для обучения и затем остались работать в родном городе на Стойленском ГОКе», — рассказывает директор СОФ МГРИ Семен Двоеглазов.
Сотрудники СОФ МГРИ уже не первый раз становятся победителями грантового конкурса программы «Стальное дерево». На сегодняшний день в университете реализованы и успешно действуют сразу четыре уникальных проекта — лаборатория по изучению флуоресценции минералов, лаборатория «ГеоLab», наглядный макет карьера Стойленского ГОКа и музей-галерея КМА.