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Фейк: в Курске погибших мобилизованных сжигают в передвижных крематориях

Вчера, 14:58
Фото: телеграм-канал "Война с фейками. Белгород"
фейк о сжигании тел погибших военных
В них якобы сжигают тела погибших российских военных. Эти данные опровергает телеграм-канал «Война с фейками. Белгород».

Украинские СМИ и паблики тиражируют данные о том, что в мобильных крематориях Курска сжигают тела погибших российских военнослужащих. Эта информация не соответствует действительности.

Мобильные крематории не предусмотрены для людей вовсе. В них сжигают только трупы скота и остатки пищи. Примечательно, что СМИ всё время используют одни и те же кадры из презентации производителя. Последний при этом закрылся ещё в 2019 году.

Авторы канала объяснили, что тела военных не сжигают. Специальные похоронные команды ведут сбор, опознание и эвакуацию тел, как это прописано в уставе. В фейках упоминают и некую «санитарно-эпидемиологическую службу МО РФ» – её и вовсе не существует.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин якобы поручил готовить белгородских школьников к эвакуации. Эта информация была ложной. Также белгородцев пугали тем, что танки ВСУ вошли в Белгородскую область.

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фейк о сжигании тел погибших военных
Фото: телеграм-канал "Война с фейками. Белгород"
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#Наталья Корявых#Операция на Украине#Фейк#Мобильные крематории#Сжигание тел погибших военных
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