Украинские СМИ и паблики тиражируют данные о том, что в мобильных крематориях Курска сжигают тела погибших российских военнослужащих. Эта информация не соответствует действительности.
Мобильные крематории не предусмотрены для людей вовсе. В них сжигают только трупы скота и остатки пищи. Примечательно, что СМИ всё время используют одни и те же кадры из презентации производителя. Последний при этом закрылся ещё в 2019 году.
Авторы канала объяснили, что тела военных не сжигают. Специальные похоронные команды ведут сбор, опознание и эвакуацию тел, как это прописано в уставе. В фейках упоминают и некую «санитарно-эпидемиологическую службу МО РФ» – её и вовсе не существует.