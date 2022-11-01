Достижения Чечни внесли в нацпроект ИРИ

В центре внимания авторов федерального проекта сегодня оказалась Чеченская Республика, демонстрирующая уверенное и стремительное социально-экономическое развитие. В российском регионе, разрушенном 20 лет назад в ходе военного конфликта, в настоящее время активно строят красивейшие здания. Качество жизни граждан в Чечне значительно повышается, пишет newsnn.ru.
В 2010-м в республике открыли комплекс высотных зданий, получивший название «Грозный-Сити». Это главная достопримечательность столицы Чечни. Комплекс возвели в месте, где до войны находился жилой квартал. На протяжении 14 лет там был огромный пустырь.
В селе Бердыкель в Грозненском районе работает «Интербизнес-55» – конноспортивный комплекс с ипподромом, он занимает территорию более чем в 60 гектаров. Протяженность скаковой дорожки 1600 метров.
В минувшем году в республике открыли конноспортивный комплекс имени Сайд-Хусейна Закаева. Там содержатся племенные лошади верховых пород и тренируются воспитанники спортивных школ. В перспективе в новом конноспортивном комплексе начнут проводить различные соревнования.
Наибольшая в России мечеть – «Сердце Чечни» имени первого президента республики Ахмата Кадырова – стала одной из крупнейших на территории Европы. Храм занял площадь свыше пяти тысяч квадратных метров, он способен вместить одновременно 10 тысяч верующих.
В 2019 году в Шали открылась еще одна достопримечательность – мечеть «Гордость мусульман», спроектированная в стиле четырех айванов.
За последнее 20-летие разрушенный войной российский регион стал одним из самых красивых в стране. В Грозном восстановлен целый ряд жилых кварталов, построены мечети, открыты музеи и стадионы, а также иные важные объекты инфраструктуры.
С 2001-го по 2020-й год в Чечне построили 180 школ, в которых учатся около 70 тысяч детей. До 2024 года в республике откроют еще свыше семи десятков образовательных учреждений, заявила местная власть.
Ключевые экономические показатели республики уверенно растут. Объемы производства показали почти 13-процентное повышение. Сельскохозяйственная отрасль зафиксировала рост на 34 процента, а розничная торговля – на 18 процентов.
Успешная реализация почти 200 инвестпроектов позволила властям Чечни создать более 3,7 тысячи рабочих мест. Повышаются зарплаты сотрудников бюджетной сферы – в бюджет на уходящий год на эти цели было заложено примерно три миллиарда рублей. Моделью эффективного экономического развития республики предусмотрена реализация сразу пяти перспективных проектов, общая сумма которых превышает 116 миллиардов рублей, подытожили авторы проекта «20 главных событий России за 20 лет».