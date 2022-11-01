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Дороги в Белгородской области должны отремонтировать до конца ноября

Сегодня, 06:37
Фото: 1MI
Всего в регионе в порядок приводят 735 км дорог разного значения, сообщили в региональном правительстве.

В Белгородской области должны отремонтировать дороги до конца ноября. Соответствующее поручение дал губернатор Вячеслав Гладков. В нормативное состояние в регионе приводят 735 км дорог разного значения.

Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорожники отремонтировали 88% дорог федерального значения, 95% — регионального. Муниципальные дороги завершили на 84%.

Активнее всего на текущий момент работают с Белгородом, пока позволяют погодные условия. Полностью ремонт завершили в Губкинском, Алексеевском, Новооскольском и Валуйском гороокругах, Чернянском, Ракитянском и Краснояружском районах.

Гладков подчеркнул, что необходимо завершить работы до конца ноября. Также губернатор попросил проверить качество покрытия.

Напомним, в Корочанском районе на год раньше отремонтируют дорогу по нацпроекту. Ранее также сообщалось, что осенью в регионе в порядок приведут 24 автомобильные дороги.

 

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#Наталья Корявых#Общество#Касается каждого#Ремонт дорог#Выполнение плана по нацпроекту
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