Дороги в Белгородской области должны отремонтировать до конца ноября

В Белгородской области должны отремонтировать дороги до конца ноября. Соответствующее поручение дал губернатор Вячеслав Гладков. В нормативное состояние в регионе приводят 735 км дорог разного значения.
Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорожники отремонтировали 88% дорог федерального значения, 95% — регионального. Муниципальные дороги завершили на 84%.
Активнее всего на текущий момент работают с Белгородом, пока позволяют погодные условия. Полностью ремонт завершили в Губкинском, Алексеевском, Новооскольском и Валуйском гороокругах, Чернянском, Ракитянском и Краснояружском районах.
Гладков подчеркнул, что необходимо завершить работы до конца ноября. Также губернатор попросил проверить качество покрытия.
Напомним, в Корочанском районе на год раньше отремонтируют дорогу по нацпроекту. Ранее также сообщалось, что осенью в регионе в порядок приведут 24 автомобильные дороги.