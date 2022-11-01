Денис Буцаев: На сайте РЭО размещена Биржа ВМР

По информации 360tv.ru, гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что площадка размещена на новом домене, куда приглашаются контрагенты. На сайте создан раздел „Помощь“, где можно ознакомиться с материалами, объясняющими, как зарегистрироваться, авторизироваться и заполнять карточки организации. Для удобства пользователей предоставляется чат поддержки, где можно задать дополнительные вопросы. В разделе „Торги“ можно воспользоваться подсказками, они помогут в процессе подписания документов. Заявку на консультацию эксперта РЭО предлагается оставить через онлайн-форму. Для сбора и обработки замечаний пользователей существует форма обратной связи. Данные функции призваны улучшить работу с площадкой и повысить ее удобство.