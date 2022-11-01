Денис Буцаев: На сайте РЭО размещена Биржа ВМР

О функционале биржи велась речь на презентации РЭО в сентябре 2022 года.
По информации 360tv.ru, гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что площадка размещена на новом домене, куда приглашаются контрагенты. На сайте создан раздел „Помощь“, где можно ознакомиться с материалами, объясняющими, как зарегистрироваться, авторизироваться и заполнять карточки организации. Для удобства пользователей предоставляется чат поддержки, где можно задать дополнительные вопросы. В разделе „Торги“ можно воспользоваться подсказками, они помогут в процессе подписания документов. Заявку на консультацию эксперта РЭО предлагается оставить через онлайн-форму. Для сбора и обработки замечаний пользователей существует форма обратной связи. Данные функции призваны улучшить работу с площадкой и повысить ее удобство.
Кроме перечисленных функций торговая площадка дает большой выбор характеристик лотов. Их можно фильтровать по виду сделки, разделу, группе, расстоянию, сумме, геолокации.
По данным РЭО известно, что 50 процентов участников Биржи ВМР представили утилизаторы (43,1%) и заготовители (16,52%). Также на площадке зарегистрированы товаропроизводители и импортеры (29,3%), объекты обработки и региональные операторы (6,03%) и прочие участники отрасли (5,22%).
Площадка отличается обязательным условием прохождения верификации утилизаторов, желающих на ней разместить свою информацию, в соответствующем реестре в ЕФГИС УОИТ. Сведения о сделках с ними направляются в данную систему. Утилизаторы подтверждают свои мощности в реестре. Это мероприятие реализуется в рамках федпроекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла". Четкий отбор участников Биржи ВМР помогает добиться прозрачности и контроля за исполнением расширенной ответственности производителей (РОП), делает сегмент переработки отходов легальным, позволяет производить аналитические исследования отрасли, в том числе ценообразование в сфере обращения с отходами.