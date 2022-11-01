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Posted 1 ноября 2022, 08:44

Published 1 ноября 2022, 08:44

Modified 1 ноября 2022, 09:18

Updated 1 ноября 2022, 09:18

Братская могила советских воинов под Белгородом пострадала после обстрелов ВСУ

1 ноября 2022, 08:44
Сюжет
Обстрел
Взрыв зацепил постамент, монумент и гранитные плиты. На место происшествия приехало местное телевидение.

В селе Красное Шебекинского горокруга пострадала братская могила советских воинов. Причиной стал обстрел ВСУ. Из-за близкого взрыва посекло постамент, повредило монумент и гранитные плиты.

Кадры показали в ГТРК «Белгород». Журналисты сняли также жилые дома, которые пострадали из-за атаки со стороны Украины. Строители спешно заделывают окна плёнкой. Жители стараются лишний раз не выходить на улицу, поэтому село будто опустело.

Напомним, населённый пункт неоднократно обстреливали. Один из обстрелов зафиксировали накануне, 31 октября. Никто не пострадал. Село также атаковали 28 октября.

 

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#Происшествия#Красное#Обстрел#ВСУ#Братская могила#Шебекинский горокруг
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