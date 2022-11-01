Братская могила советских воинов под Белгородом пострадала после обстрелов ВСУ

Кадры показали в ГТРК «Белгород». Журналисты сняли также жилые дома, которые пострадали из-за атаки со стороны Украины. Строители спешно заделывают окна плёнкой. Жители стараются лишний раз не выходить на улицу, поэтому село будто опустело.