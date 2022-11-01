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Белгородцы обсуждали обстрелы, уход Иванова и Новый год: итоги дня

Вчера, 16:00
При обстреле белгородского села ранили человека, белгородцы высказались об уходе мэра, а в областном правительстве рассказали о праздновании Нового года.

Раненый белгородец

При обстреле села Козинка в Грайворонском горокруге пострадал один человек. Молодому человеку уже оказали необходимую помощь. Его ранение было лёгким.

В селе повредило столовую фермерского хозяйства, ангары и легковой автомобиль. На место происшествия после обстрела приехали глава муниципалитета и оперативные службы.

Один человек ранен во время обстрела приграничного района в Белгородской области
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Мнение о мэре

«Бел.Ру» опросило горожан и выяснило, что большинство читателей согласны с увольнением Антона Иванова. Из 1276 респондентов к его уходу положительно отнеслись 439.

Часть комментариев в соцсетях подтверждают мнение горожан. В частности, некоторые порадовались, что «спортплощадки у Вечного огня на Соборной площади теперь точно не будет».

Что думают жители Белгорода об увольнении мэра Антона Иванова
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Празднование Нового года

В областном правительстве редакции «Бел.Ру» рассказали, в каком формате в регионе проведут праздник. Установка ёлки на Соборной площади и организация новогодних мероприятий будут зависеть от оперативной обстановки.

Деньги на новые украшения городу не выделяли, а вот ледовой дорожке в Центральном парке быть. От ряда мероприятий всё-таки откажутся из-за действия «жёлтого» уровня террористической опасности.

В правительстве рассказали о праздновании Нового года в Белгороде
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#Евгений Грицков#Новости Белгорода#Операция на Украине#Новый год#Белгород#Антон Иванов#Обстрел ВСУ#Увольнение мэра#Планы на Новый год
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