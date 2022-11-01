При обстреле села Козинка в Грайворонском горокруге пострадал один человек. Молодому человеку уже оказали необходимую помощь. Его ранение было лёгким.
В селе повредило столовую фермерского хозяйства, ангары и легковой автомобиль. На место происшествия после обстрела приехали глава муниципалитета и оперативные службы.
«Бел.Ру» опросило горожан и выяснило, что большинство читателей согласны с увольнением Антона Иванова. Из 1276 респондентов к его уходу положительно отнеслись 439.
Часть комментариев в соцсетях подтверждают мнение горожан. В частности, некоторые порадовались, что «спортплощадки у Вечного огня на Соборной площади теперь точно не будет».
В областном правительстве редакции «Бел.Ру» рассказали, в каком формате в регионе проведут праздник. Установка ёлки на Соборной площади и организация новогодних мероприятий будут зависеть от оперативной обстановки.
Деньги на новые украшения городу не выделяли, а вот ледовой дорожке в Центральном парке быть. От ряда мероприятий всё-таки откажутся из-за действия «жёлтого» уровня террористической опасности.