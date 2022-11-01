Белгородский хладокомбинат не смог оспорить право на товарный знак – суд отказал в удовлетворении заявления предприятия. Это решение ещё можно обжаловать в течение двух месяцев.
Причиной судебных тяжб послужил товарный знак «Я люблю Воронеж». Производитель из Воронежской области потребовал признать предоставление правовой охраны товарному знаку недействительным. АО «Янтарь» посчитало, что белгородский хладокомбинат вводит покупателей в заблуждение, и в Федеральной службе по интеллектуальным правам встали на сторону воронежской компании.
Ранее также сообщалось, что хладокомбинат отказался от судебного иска к компании из Шанхая. Предприятие хотело взыскать 1 млн рублей долга по контракту поставки.