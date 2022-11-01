Белгородские власти рассмотрят вопрос о закрытии роддома в Шебекино из-за обстрелов

Белгородка пожаловалась губернатору области Вячеславу Гладкову, что беременных женщин с признаками простуды всё ещё направляют в Шебекинскую ЦРБ, хотя городской округ за последнее время часто подвергался обстрелам.
Глава региона сообщил, что в ближайшие дни эту проблему постараются решить.
Действительно, последние три года беременных женщин с признаками простуды отвозят в Шебекинскую ЦРБ. Дал поручение министру здравоохранения, постараемся в течение 2-3 дней просмотреть этот вопрос. Это непростое решение, возможно, будем временно закрывать роддом в Шебекино.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области