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Белгородские власти рассмотрят вопрос о закрытии роддома в Шебекино из-за обстрелов

Вчера, 17:26
Фото: pxhere.com
Беременных белгородок с признаками простуды направляют в Шебекинскую ЦРБ.
Сюжет
СВО

Белгородка пожаловалась губернатору области Вячеславу Гладкову, что беременных женщин с признаками простуды всё ещё направляют в Шебекинскую ЦРБ, хотя городской округ за последнее время часто подвергался обстрелам.

Глава региона сообщил, что в ближайшие дни эту проблему постараются решить.

Действительно, последние три года беременных женщин с признаками простуды отвозят в Шебекинскую ЦРБ. Дал поручение министру здравоохранения, постараемся в течение 2-3 дней просмотреть этот вопрос. Это непростое решение, возможно, будем временно закрывать роддом в Шебекино.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Медицина#СВО#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрелы#Шебекинская ЦРБ
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