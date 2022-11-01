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Белгородка купила леденец в виде полового органа и сфотографировала с ним ребёнка

Вчера, 12:21
Фото: pxhere.com
Таким образом женщина хотела привлечь внимание бывшего супруга, который не платит алименты, но нажила проблемы.

Жительница Корочанского района рассказала свою историю на странице губернатора Вячеслава Гладкова в комментариях. Анастасия купила дочери леденец в виде полового органа и сфотографировала девочку.

Так женщина планировала привлечь внимание отца малышки, который не платит алименты. Фотографии она отправила экс-супругу, а затем объяснила свой поступок.

«Мне чуть ли не каждый раз приходится выпрашивать, чтобы он отправил алименты, которые присуждены ему. Никакого умысла сексуального характера вообще даже в мыслях не было», — пишет Анастасия.

Отец ребёнка посчитал иначе и обратился в правоохранительные органы. Женщина же намекала, что если отец не отправит деньги, то семья окажется в неудобном положении.  

Белгородка обратилась к Гладкову за помощью. Анастасии ответил глава Корочанского района Николай Нестеров. Он сказал, что её действия не вписываются в общепринятые рамки, а такое поведение в отношении ребёнка недопустимо. Действиям женщины дадут правовую оценку.

Напомним, по состоянию на август 2022 года в Белгородской области взыскали почти 280 млн рублей за долги по алиментам. Также сообщалось, что один из жителей региона потерял элитную иномарку за то, что не выплачивал деньги на содержание детей.

 

#Наталья Корявых#Общество#Нарочно не придумаешь#Алименты#Леденец#Органы опеки
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