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Жителям Журавлёвки, Нехотеевки и Середы хотят построить новые дома вместо разрушенных

31 октября 16:37
Фото: 1MI
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Во время прямой линии Вячеслав Гладков поделился ситуацией в приграничных сёлах Белгородской области: Журавлёвке, Нехотеевке и Середы.

По словам Гладкова, отремонтировать электро- и газоснабжение в данных сёлах не получается уже полтора месяца из-за регулярных обстрелов. Поэтому подготовить дома к зиме, как это планировалось изначально, не получится.

Гладков рассказал о регулярных обстрелах Журавлёвки, Нехотеевки и Середы
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В связи с этим губернатор обратился в Правительство РФ с просьбой выделить федеральную помощь на строительство новых жилых домов для жителей Журавлёвки, Нехотеевки и Середы или выдать им жилищные сертификаты.

В настоящий момент белгородские власти активно работают с Правительством РФ и готовят обоснования.

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#Ася Дугнист#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обстрелы#Повреждения#Вынужденные переселенцы#Строительство#Операция на Украине#Губернатор#Федеральная помощь
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