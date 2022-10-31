Жителям Журавлёвки, Нехотеевки и Середы хотят построить новые дома вместо разрушенных

В связи с этим губернатор обратился в Правительство РФ с просьбой выделить федеральную помощь на строительство новых жилых домов для жителей Журавлёвки, Нехотеевки и Середы или выдать им жилищные сертификаты.



В настоящий момент белгородские власти активно работают с Правительством РФ и готовят обоснования.