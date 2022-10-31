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Железнодорожник прятал муляжи взрывных устройств, чтобы находить их и стать героем

31 октября 11:30
Фото: 1MI
Мужчина подкладывал муляжи и выдавал себя за «героя», который их находит, пишет Орелtimes.

Железнодорожник из Орловской области подкладывал в поезда муляжи взрывных устройств и «героически» их находил. Дело против мужчины уже направили в суд.

57-летний орловец работал осмотрщиком-ремонтником вагонов Северного парка ж/д станции Орёл. Мужчина хотел получить поощрение и признание, поэтому пошёл на преступление.

Он закрепил муляж взрывного устройства вагона грузового поезда и сообщил о «находке» оператору. Оказалось, что железнодорожник поступил так дважды. Его обвинили в заведомо ложных сообщениях о готовящихся взрывах. Решать судьбу орловца будет суд.

 

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#Наталья Корявых#Происшествия#Нарочно не придумаешь#Орёл#Черноземье#Муляжи взрывных устройств#Железнодорожник#Ложное сообщение о минировании
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