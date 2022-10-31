Железнодорожник прятал муляжи взрывных устройств, чтобы находить их и стать героем

Он закрепил муляж взрывного устройства вагона грузового поезда и сообщил о «находке» оператору. Оказалось, что железнодорожник поступил так дважды. Его обвинили в заведомо ложных сообщениях о готовящихся взрывах. Решать судьбу орловца будет суд.