Железнодорожник прятал муляжи взрывных устройств, чтобы находить их и стать героем

Железнодорожник из Орловской области подкладывал в поезда муляжи взрывных устройств и «героически» их находил. Дело против мужчины уже направили в суд.
57-летний орловец работал осмотрщиком-ремонтником вагонов Северного парка ж/д станции Орёл. Мужчина хотел получить поощрение и признание, поэтому пошёл на преступление.
Он закрепил муляж взрывного устройства вагона грузового поезда и сообщил о «находке» оператору. Оказалось, что железнодорожник поступил так дважды. Его обвинили в заведомо ложных сообщениях о готовящихся взрывах. Решать судьбу орловца будет суд.