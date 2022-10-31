Вячеслав Гладков: Повестки больше никому разносить не будут

Во время прямой линии Вячеслава Гладкова «10 вопросов губернатору» местная жительница спросила – почему в Губкине не отдают военные билеты?
Пожаловался и староосколец на главу района. По его словам, повестки продолжают разносить, несмотря на окончание частичной мобилизации.
Губернатор Белгородской области сообщил, что 29 октября в регион доставили телеграмму с информацией о завершении мобилизации.
Частичная мобилизация завершена, все необходимые команды даны – повестки больше никому разносить не будут.
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков заверил белгородцев, что все решения уже приняты, переживать не стоит.