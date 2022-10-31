Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вячеслав Гладков: Повестки больше никому разносить не будут

31 октября 20:55
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области сообщил об окончании частичной мобилизации.

Во время прямой линии Вячеслава Гладкова «10 вопросов губернатору» местная жительница спросила – почему в Губкине не отдают военные билеты?

Пожаловался и староосколец на главу района. По его словам, повестки продолжают разносить, несмотря на окончание частичной мобилизации.

Губернатор Белгородской области сообщил, что 29 октября в регион доставили телеграмму с информацией о завершении мобилизации.

Частичная мобилизация завершена, все необходимые команды даны – повестки больше никому разносить не будут.
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков заверил белгородцев, что все решения уже приняты, переживать не стоит.

Читайте также:
Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации в РоссииКак частичная мобилизация повлияла на экономику Белгородской области
#Ася Дугнист#Военные#Общество#Частичная мобилизация#Новости Белгорода#СВО#Военкомат#Повестка#Белгородская область
Подпишитесь
Жителям Журавлёвки, Нехотеевки и Середы хотят построить новые дома вместо разрушенных
Вчера, 19:37
В правительстве рассказали о праздновании Нового года в Белгороде
Сегодня, 09:03
Вячеслав Гладков постарается, чтобы срочники не попали в горячие точки
Сегодня, 00:57
Вячеслав Гладков постарается, чтобы срочники не попали в горячие точки
Сегодня, 00:57
Опрос: Как вы относитесь к уходу с поста мэра Белгорода?
Вчера, 13:57
Не оправдал ожиданий: мэр Белгорода написал заявление об уходе с должности
Вчера, 12:05