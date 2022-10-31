Вячеслав Гладков передал военнослужащим ПВО благодарность белгородцев





Сегодня во флешмобе своеобразным образом поучаствовал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил, что во время прямого эфира местная жительница попросила поблагодарить всех военнослужащих ПВО.



Наверное, это была одна из создательниц флешмоба.

Вячеслав Гладков с радостью исполнил просьбу белгородки и съездил к военным. «Наиболее отличившиеся» получили поощрения.



«Выразил слова благодарности от всех жителей Белгородской области за службу, за профессионализм и за то, что ребята спасают жизни мирных жителей нашей области. Пожелал бойцам успехов по службе и в выполнении боевых задач на благо нашей великой Родины», — написал Гладков.