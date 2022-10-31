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Вячеслав Гладков передал военнослужащим ПВО благодарность белгородцев

31 октября 18:01
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Об этом губернатор написал в своём телеграм-канале.

У жителей Белгородской области появилась новая любовь — военнослужащие противовоздушной обороны. Ранее мы писали о новом флешмобе любви к ПВО.

Так, белгородки распечатали на толстовках оригинальный принт, который, по их словам, является благодарностью солдатам за работу.

В Белгородской области появился новый флешмоб, посвящённый любви к ПВО
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Сегодня во флешмобе своеобразным образом поучаствовал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил, что во время прямого эфира местная жительница попросила поблагодарить всех военнослужащих ПВО.

Наверное, это была одна из создательниц флешмоба.
Вячеслав Гладков с радостью исполнил просьбу белгородки и съездил к военным. «Наиболее отличившиеся» получили поощрения.

«Выразил слова благодарности от всех жителей Белгородской области за службу, за профессионализм и за то, что ребята спасают жизни мирных жителей нашей области. Пожелал бойцам успехов по службе и в выполнении боевых задач на благо нашей великой Родины», — написал Гладков.

Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
#Ася Дугнист#Военные#Операция на Украине#Губернатор#Пво#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Военнослужащие#Флешмоб
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