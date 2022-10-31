Внучка маршала Конева навестила солдат на передовой в Белгородской области

Волонтёры помогают необходимым: необходимыми в быту вещами, лекарствами, продуктами питания, в том числе домашней едой и выпечкой, шьют для военных тёплые вещи, которые никогда не будут лишними. В том числе они помогли и мобилизованным шебекинцам, которые попали в зону СВО на херсонском направлении.