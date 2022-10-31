Внучка маршала Конева навестила солдат на передовой в Белгородской области

В Белгородской области побывала внучка маршала Конева Елена. Известный общественный деятель пообщалась с находящимися в регионе военнослужащими, оценила их экипировку и оснащение, а также понаблюдала за тем, какую помощь военным оказывают местные волонтёры.
Солдаты рассказали, что, в основном, всё положенное по уставу у них есть, но помощь никогда не помешает. Пытаются закрывать все потребности этой части военных волонтёры из Шебекинского городского округа.
«Душой компании» там выступает жена депутата горсовета Белгорода Сергея Бочарникова Татьяна. Сам Бочарников тоже принимает активное участие в организации процесса. Активно участвуют также Татьяна и Артём Соловьевы.
У ребят есть телеграм-канал с 750 подписчиками, где помогают и другие жители. Ведут и группу в ВК.
Волонтёры помогают необходимым: необходимыми в быту вещами, лекарствами, продуктами питания, в том числе домашней едой и выпечкой, шьют для военных тёплые вещи, которые никогда не будут лишними. В том числе они помогли и мобилизованным шебекинцам, которые попали в зону СВО на херсонском направлении.
Елена Конева пообещала оказать поддержку в снабжении служащих в приграничье военных и помочь в работе волонтёрам.