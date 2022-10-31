В Ярославле причинен ущерб объекту культурного наследия

Однако, невзирая на утрату, департамент никак не наказал собственника — мэрию города. Более того, в департаменте указали на постановление правительства РФ о запрете внеплановых проверок. Вместе с тем в ведомстве отметили, что «охрана объектов культурного наследия местного значения возложена на органы местного самоуправления, в данном случае на департамент градостроительства мэрии г. Ярославля». В результате мэрия должна наказать сама себя.