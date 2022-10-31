В Ярославле причинен ущерб объекту культурного наследия

Местные жители на исчезновение ограды отреагировали болезненно, пишет regnum.ru. Многие задают вопрос: почему решетка пропала только с одной стороны, где она была целее всего, а не с противоположной, где требовался ремонт?
Отметим, Первомайский бульвар является объектом культурного наследия регионального значения, а значит, и рисунок чугунной решетки является предметом охраны. По действующему законодательству для проведения ремонтных работ ограды нужно было сделать проект, подготовить его экспертизу и получить разрешение на работы.
Как сообщил уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин, в августе им были направлены соответствующие запросы относительно ситуации в различные органы, однако, по всей видимости, власти просто проигнорировали законодательство об охране объектов культурного наследия.
«Чугунное ограждение снято учреждением МБУ „Горзеленхозстрой“ для проведения ремонта и будет восстановлено в срок до 1.11.2022», — сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.
В свою очередь, департамент охраны объектов культурного наследия области отчитался, что произошла «физическая утрата» элементов объекта культурного наследия.
Однако, невзирая на утрату, департамент никак не наказал собственника — мэрию города. Более того, в департаменте указали на постановление правительства РФ о запрете внеплановых проверок. Вместе с тем в ведомстве отметили, что «охрана объектов культурного наследия местного значения возложена на органы местного самоуправления, в данном случае на департамент градостроительства мэрии г. Ярославля». В результате мэрия должна наказать сама себя.
Департамент градостроительства перенаправил запрос в департамент городского хозяйства, который курирует «Горзеленхозстрой», чьи сотрудники демонтировали забор. В результате круг замкнулся: жалоба попала к лицу, на кого пожаловались.
Отвечая на вопрос, касающийся пропажи ограды, главный архитектор города Артем Цымбалов ответил кратко: «Я её съел».
Кроме того, он добавил, что чем меньше оград и плит в центре современного города Ярославля — тем лучше.
Сегодня на месте ажурной ограды — лишь разрытая земля. Выпал первый снег, и власти перестали обещать вернуть чугун к 1 ноября. В мэрии Ярославля стали ссылаться на нехватку средств на эти цели. По мнению ряда журналистов, в этой истории больше всего удивил бюрократический подход ярославских властей к данному вопросу.