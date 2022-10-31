В ПВР Старого Оскола привезли питьевую воду со Ставрополья

Гуманитарная помощь пришла с Юга России по договорённости руководителей двух субъектов РФ. Ранее губернаторы Белгородской области и Ставропольского края обсуждали этот вопрос. Питьевую воду привозят с разных заводов.
Очередную фуру с водой разгрузили в Старом Осколе на складе – почти 20 тонн в ёмкостях по 1,5 литра. Отсюда её будут развозить в ПВР по мере необходимости и заявкам от людей.
Напомним, часть жителей Шебекинского округа временно отселили в ПВР Старого Оскола из-за сильных и регулярных обстрелов территории округа со стороны Украины. Людей обеспечили жильём и питанием. На сегодняшний день в ПВР почти 200 человек – в основном женщины и дети.
Город Шебекино сильно пострадал от обстрелов 22 октября. В этот день погибли два человека, 12 были ранены. Полностью уничтожены три торговых центра, повреждены жилые дома, в том числе дома для детей-сирот.