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В ПВР Старого Оскола привезли питьевую воду со Ставрополья

31 октября 11:33
Фото: 1MI
В пункты временного размещения (ПВР) жителей Шебекинского округа Белгородской области, которые покинули свои дома из-за участившихся обстрелов со стороны Украины, привезли питьевую воду из Ставропольского края, сообщает «Мир Белогорья».

Гуманитарная помощь пришла с Юга России по договорённости руководителей двух субъектов РФ. Ранее губернаторы Белгородской области и Ставропольского края обсуждали этот вопрос. Питьевую воду привозят с разных заводов. 

Очередную фуру с водой разгрузили в Старом Осколе на складе – почти 20 тонн в ёмкостях по 1,5 литра. Отсюда её будут развозить в ПВР по мере необходимости и заявкам от людей.

Напомним, часть жителей Шебекинского округа временно отселили в ПВР Старого Оскола из-за сильных и регулярных обстрелов территории округа со стороны Украины. Людей обеспечили жильём и питанием. На сегодняшний день в ПВР почти 200 человек – в основном женщины и дети.  

Город Шебекино сильно пострадал от обстрелов 22 октября. В этот день погибли два человека, 12 были ранены. Полностью уничтожены три торговых центра, повреждены жилые дома, в том числе дома для детей-сирот.

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#Общество#Операция на Украине#Обстрел#Белгородская область#Старооскольский городской округ#Старый Оскол#Обстрелы#Татьяна Панарина
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