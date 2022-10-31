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В Подмосковье школьники из Белгородской области начнут учиться с 1 ноября

31 октября 12:20
Фото: 1MI
В подмосковные школы отправятся 129 учащихся, переселённых из приграничья, министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Учащиеся, которым пришлось покинуть Белгородскую область, начнут учёбу в Подмосковье 1 ноября. В столичный регион прибыли 129 школьников.

По словам Болатаевой, 31 октября предпримут все необходимые меры, чтобы ученики смогли учиться с 1 ноября. Она напомнила, что большая часть учащихся обучалась дистанционно из-за обстрелов. Учиться дети будут в школах Клина, Подольска и Щёлкова.

Ранее сообщалось, что переехавшим в Подмосковье белгородцам могут компенсировать съём жилья. Жители региона начали прибывать в Московскую область с конца октября. 

 

Белгородцам могут выдать компенсацию за съёмное жильё в Подмосковье
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#Наталья Корявых#Подмосковье#Эвакуированные школьники#Очное обучение
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