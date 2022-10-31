В Подмосковье школьники из Белгородской области начнут учиться с 1 ноября

По словам Болатаевой, 31 октября предпримут все необходимые меры, чтобы ученики смогли учиться с 1 ноября. Она напомнила, что большая часть учащихся обучалась дистанционно из-за обстрелов. Учиться дети будут в школах Клина, Подольска и Щёлкова.