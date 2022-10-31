В Генштабе рассказали, будут ли привлекать новых срочников к спецоперации на Украине

Не попадут они и в зону СВО, которая охватывает новые регионы России не полностью. По словам Бурдинского, с октября проводится увольнение срочников, срок службы которых заканчивается 31 октября, домой вернулись 19,5 тыс. человек.
Напомним, из-за объявленной 21 сентября частичной мобилизации в России срочный призыв на военную службу в этом году перенесли на ноябрь–декабрь. Всего в армию призовут 120 тысяч человек — это на 7,5 тыс. меньше, чем в 2021 году.
В Минобороны также заявляли, что срочников не будут привлекать к участию в спецоперации на Украине.