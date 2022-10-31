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В Генштабе рассказали, будут ли привлекать новых срочников к спецоперации на Украине

Сегодня, 03:52
Фото: 1MI

Генштаб пообещал не отправлять срочников в зону СВО и в новые регионы России

Призванных в рамках осенней кампании не будут отправлять на службу в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область, заявил начальник мобилизационного управления Генштаба России Евгений Бурдинский «Красной звезде».

Не попадут они и в зону СВО, которая охватывает новые регионы России не полностью. По словам Бурдинского, с октября проводится увольнение срочников, срок службы которых заканчивается 31 октября, домой вернулись 19,5 тыс. человек.

Напомним, из-за объявленной 21 сентября частичной мобилизации в России срочный призыв на военную службу в этом году перенесли на ноябрь–декабрь. Всего в армию призовут 120 тысяч человек — это на 7,5 тыс. меньше, чем в 2021 году.

В Минобороны также заявляли, что срочников не будут привлекать к участию в спецоперации на Украине.

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#Операция на Украине#Осенний призыв#Призывники#Зона СВО#Новые регионы России#Служба в армии#Евгений Грицков
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