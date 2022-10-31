В Белгороде в продажу поступили умные телевизоры KION Smart TV

Модели получили до 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти, что обеспечивает высокую плавность работы интерфейса, позволяя комфортно наслаждаться просмотром любимых передач, стриминговых сервисов, устанавливать полезные приложения. Управлять ими и другими функциями ТВ можно с помощью удобного пульта с поддержкой голосового ввода. Телевизор работает в сетях спутникового, кабельного и эфирного телевидения, позволяющими использовать телевизор при отсутствии доступа к интернету. В телевизор могут быть установлены CAM-модули кабельного и спутникового домашнего ТВ от МТС. Для доступа к сети может быть использован встроенный модуль Wi-Fi. Для подключения игровых консолей и медиаприставок предусмотрено два разъёма HDMI.