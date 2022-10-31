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В Белгороде в продажу поступили умные телевизоры KION Smart TV

31 октября 15:09
Фото: МТС
Умные телевизоры уже доступны в розничной сети и интернет-магазине МТС. В подарок к устройству идёт годовая подписка на онлайн-кинотеатр KION, включающая сотни ТВ-каналов, фильмов и сериалов в HD и 4K.

Пилотные умные телевизоры под брендом KION Smart TV работают на операционной системе Android 11 с фирменной оболочкой KION. В розничной сети МТС уже доступен предзаказ шести моделей телевизоров с безрамочным дизайном и высоким качеством изображения с диагоналями 24" 32" 43" 50" 55" 65" по цене от 8 490 рублей до 43 990 рублей.

 

Модели получили до 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти, что обеспечивает высокую плавность работы интерфейса, позволяя комфортно наслаждаться просмотром любимых передач, стриминговых сервисов, устанавливать полезные приложения. Управлять ими и другими функциями ТВ можно с помощью удобного пульта с поддержкой голосового ввода. Телевизор работает в сетях спутникового, кабельного и эфирного телевидения, позволяющими использовать телевизор при отсутствии доступа к интернету. В телевизор могут быть установлены CAM-модули кабельного и спутникового домашнего ТВ от МТС. Для доступа к сети может быть использован встроенный модуль Wi-Fi. Для подключения игровых консолей и медиаприставок предусмотрено два разъёма HDMI.

 

Фото: МТС

 

Жидкокристаллический экран телевизора, подсветка дисплея Direct LED обеспечивает высокую контрастность изображения и реалистичную цветопередачу. Характеристики картинки не искажаются при изменении положения пользователя благодаря углам обзора в 170 градусов.

 

Устройство поддерживает стереозвук на базе двух динамиков общей мощностью до 20 Вт, усиленных технологией Dolby Digital. Реализована адаптивная громкость: она выравнивается автоматически при переключении каналов или воспроизведении рекламы.

 

В подарок к устройству идёт годовая подписка на онлайн-кинотеатр KION, включающая сотни ТВ-каналов, фильмов и сериалов в HD и 4K. Доступно подключение детского профиля для безопасной навигации юных пользователей в сети, а также приятные дополнения от МТС. Пользоваться сервисом можно на пяти устройствах (включая мобильные телефоны и планшеты) под одной учётной записью.

 

Подробнее ознакомиться с линейкой новых телевизоров  KION SMART TV можно на сайте интернет-магазина МТС, полный список адресов розничных магазинов доступен по ссылке: https://shop.mts.ru/stores/ 

 

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#Общество#Мтс#Умный телевизор
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