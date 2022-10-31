Успехи ХМАО стали частью проекта ИРИ «20 главных событий России за 20 лет»

ХМАО – уникальный северный регион, который часто называют Югрой. В 2008 году в столице Югры на высшем уровне состоялся саммит «Россия и Европейский Союз». Идея провести саммит в ХМАО принадлежала президенту РФ Владимиру Путину, а само мероприятие состоялось уже под председательством президента Дмитрия Медведева. В Югре создали все необходимые условия для проведения саммита. Так затерянный в тайге город на некоторое время оказался в эпицентре международной политики. Об этом информирует muksun.fm.