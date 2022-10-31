Успехи ХМАО стали частью проекта ИРИ «20 главных событий России за 20 лет»

Данный проект представлен холдингом 1MI при поддержке АНО «ИРИ». Его создатели выясняют, какие эпизоды современной истории оказали наибольшее влияние на жизнь молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задавали участникам фокус-групп по всей России.
ХМАО – уникальный северный регион, который часто называют Югрой. В 2008 году в столице Югры на высшем уровне состоялся саммит «Россия и Европейский Союз». Идея провести саммит в ХМАО принадлежала президенту РФ Владимиру Путину, а само мероприятие состоялось уже под председательством президента Дмитрия Медведева. В Югре создали все необходимые условия для проведения саммита. Так затерянный в тайге город на некоторое время оказался в эпицентре международной политики. Об этом информирует muksun.fm.
Не стоит забывать, что Ханты-Мансийский автономный округ – спортивный регион. В качестве главного и любимого вида спорта местные жители выбрали биатлон, потому что он отлично отражает сибирский характер, требуя выносливости, мастерства, меткости.
Югра дважды принимала главные биатлонные старты планеты: ими стали чемпионаты мира 2003 и 2010 годов. Соревнования проводились на базе биатлонного центра, который представляет собой не только место состязаний, но и тренировочную базу, центр развития детского и юношеского спорта.
Впрочем, внимание в ХМАО уделяют не только биатлону. В 2008 году в Ханты-Мансийске открыл двери роскошный стадион «Арена Югра». Это многофункциональный комплекс, ориентированный на проведение соревнований по хоккею и фигурному катанию. Комплекс стал тренировочной базой для хоккейных команд и подготовки юных спортсменов.
А еще Ханты-Мансийск официально признан новогодней столицей Сибири. Процедура оформления статуса заняла полтора года, и в итоге город на 10 лет официально зарегистрировал соответствующий товарный знак с возможностью дальнейшего продления.
В Ханты-Мансийском автономном округе в 2020 году поставили производственный рекорд и добыли 12-миллиардную тонну нефти. Именно в Югре добывается каждая вторая тонна российских углеводородов, в связи с чем ХМАО приобрел неофициальное звание нефтяной столицы России. Первую нефтяную скважину здесь разработали в 1964 году, а первый миллиард тонн югорской нефти добыли в 1978 году.
Сегодня добычу нефти в регионе ведут более 40 предприятий, в том числе «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз». Власти Югры ориентированы на экологичное производство со снижением негативного влияния на окружающую среду.