Уход мэра, выброшенные гробы и флешмоб о любви к ПВО обсуждали белгородцы

Мэр Белгорода Антон Иванов решил покинуть свой пост. Исполнять его обязанности пока будет первый заместитель главы администрации Валентин Демидов.
Иванов не проработал в качестве мэра и года. Его назначили 21 декабря 2021 года. До этого он два месяца исполнял обязанности мэра после отставки Юрия Галдуна. Чиновник переходит на другую работу, но на какую именно, пока не уточняется.
В Белгороде ищут ритуальную компанию, которая выбросила цинковые гробы на улице Привольной. Гробы с иконами и пакетами обнаружили местные жители. Бюро вместо правильной утилизации просто выбрасывает из на мусорку.
В цинковых гробах в город привозят погибших в ходе спецоперации белгородцев, затем родственники покупают им деревянные гробы. Уже бывший мэр Белгорода Антон Иванов пообещал разобраться.
В Белгородской области проводят флешмоб, посвящённый любви к ПВО. Белгородцы надевают толстовки с надписью «Я люблю ПВО» и благодарят российских военных.
Одна из участниц рассказала, что таким образом она показывает благодарность военнослужащим за их работу. Идея в итоге стихийно получила масштаб флешмоба.