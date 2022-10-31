Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уход мэра, выброшенные гробы и флешмоб о любви к ПВО обсуждали белгородцы

31 октября 16:00
Мэр Иванов покинул пост, в Белгороде ищут ритуальную компанию, выбросившую цинковые гробы, а в регионе устроили флешмоб, посвящённый любви к ПВО.

Уход Иванова

Мэр Белгорода Антон Иванов решил покинуть свой пост. Исполнять его обязанности пока будет первый заместитель главы администрации Валентин Демидов.

Иванов не проработал в качестве мэра и года. Его назначили 21 декабря 2021 года. До этого он два месяца исполнял обязанности мэра после отставки Юрия Галдуна. Чиновник переходит на другую работу, но на какую именно, пока не уточняется.

Чем запомнился Антон Иванов на посту мэра Белгорода
Узнать подробнее

Выброшенные гробы

В Белгороде ищут ритуальную компанию, которая выбросила цинковые гробы на улице Привольной. Гробы с иконами и пакетами обнаружили местные жители. Бюро вместо правильной утилизации просто выбрасывает из на мусорку.

В цинковых гробах в город привозят погибших в ходе спецоперации белгородцев, затем родственники покупают им деревянные гробы. Уже бывший мэр Белгорода Антон Иванов пообещал разобраться.

В Белгороде ищут ритуальную компанию, которая выкинула цинковые гробы на мусорку
Узнать подробнее


Флешмоб в честь ПВО

В Белгородской области проводят флешмоб, посвящённый любви к ПВО. Белгородцы надевают толстовки с надписью «Я люблю ПВО» и благодарят российских военных.

Одна из участниц рассказала, что таким образом она показывает благодарность военнослужащим за их работу. Идея в итоге стихийно получила масштаб флешмоба.

В Белгородской области появился новый флешмоб, посвящённый любви к ПВО
Узнать подробнее
#Наталья Корявых#Общество#Антон Иванов#Отставка мэра#Выброшенные гробы#Любовь к ПВО
Подпишитесь
Жителям Журавлёвки, Нехотеевки и Середы хотят построить новые дома вместо разрушенных
Вчера, 19:37
В правительстве рассказали о праздновании Нового года в Белгороде
Сегодня, 09:03
Вячеслав Гладков постарается, чтобы срочники не попали в горячие точки
Сегодня, 00:57
Вячеслав Гладков постарается, чтобы срочники не попали в горячие точки
Сегодня, 00:57
Опрос: Как вы относитесь к уходу с поста мэра Белгорода?
Вчера, 13:57
Не оправдал ожиданий: мэр Белгорода написал заявление об уходе с должности
Вчера, 12:05