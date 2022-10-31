Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Учёные НИУ «БелГУ» разработали устройство для предупреждения остановки дыхания во сне

31 октября 12:02
Фото: НИУ «БелГУ»
Безопасное и простое в применении устройство, на которое получен патент, позволит предупредить риск возникновения угрожающих для жизни человека состояний.

Синдром апноэ, или расстройство дыхания, характеризующееся прекращением вентиляции лёгких во время сна более чем на десять секунд, приводит к снижению уровня кислорода в крови, повышению содержания углекислого газа и смещению кислотно-щелочного баланса в сторону повышения кислотности. Апноэ является фактором развития инсульта, инфаркта миокарда, нарушения сердечного ритма, а также внезапной смерти во сне.

На зарубежном рынке представлены несколько устройств для предупреждения состояния апноэ, но все они имеют значительные недостатки: неудобство конструкции и множество датчиков, что мешает комфортному сну, задержка в обработке информации, невозможность отслеживать дыхание ртом, угроза удушья при дефекте устройства, общая сложность конструкции. Команда учёных медицинского института, студенческого конструкторского бюро проблем робототехники и мехатроники и Открытой инжиниринговой школы НИУ «БелГУ» провели исследования и разработали первое отечественное устройство подобного типа, существенно превосходящее по эксплуатационным качествам все известные китайские аналоги.

Фото: НИУ «БелГУ»

По словам руководителя студенческого конструкторского бюро проблем робототехники и мехатроники Андрея Алейникова, корпус устройства выполнен в виде компактной и гибкой накладки для крепления за ухом, что делает комфортным использование аппарата и не мешает сну.

"Наше устройство включает датчики дыхания, микроконтроллер, модуль Bluetooth для связи с периферийными устройствами, модуль стимуляции в виде вибромотора, который будит пациента в случае задержки дыхания и позволит ему нормализовать дыхание", —  описывает принцип работы изобретения Андрей Юрьевич.

Важной особенностью инновационной разработки, как отмечает доцент кафедры факультетской терапии, кандидат медицинских наук Людмила Камышникова, является возможность мониторинга дыхания через носовой и ротовой дыхательные каналы одновременно.

"Благодаря наличию дополнительного датчика ротового дыхания, расположенного на отходящем от корпуса держателе, устройство обеспечивает возможность оперативного выявления и предупреждения апноэ во сне", — отмечает Людмила Александровна.

Управление устройством осуществляется при помощи одной кнопки, которая при долгом нажатии включает или выключает устройство, при коротком — отключает стимуляционный модуль при срабатывании датчиков.

#Общество#Белгородская область
Подпишитесь
Жителям Журавлёвки, Нехотеевки и Середы хотят построить новые дома вместо разрушенных
Вчера, 19:37
В правительстве рассказали о праздновании Нового года в Белгороде
Сегодня, 09:03
Вячеслав Гладков постарается, чтобы срочники не попали в горячие точки
Сегодня, 00:57
Вячеслав Гладков постарается, чтобы срочники не попали в горячие точки
Сегодня, 00:57
Опрос: Как вы относитесь к уходу с поста мэра Белгорода?
Вчера, 13:57
Не оправдал ожиданий: мэр Белгорода написал заявление об уходе с должности
Вчера, 12:05