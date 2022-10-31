Учёные НИУ «БелГУ» разработали устройство для предупреждения остановки дыхания во сне

Синдром апноэ, или расстройство дыхания, характеризующееся прекращением вентиляции лёгких во время сна более чем на десять секунд, приводит к снижению уровня кислорода в крови, повышению содержания углекислого газа и смещению кислотно-щелочного баланса в сторону повышения кислотности. Апноэ является фактором развития инсульта, инфаркта миокарда, нарушения сердечного ритма, а также внезапной смерти во сне.
На зарубежном рынке представлены несколько устройств для предупреждения состояния апноэ, но все они имеют значительные недостатки: неудобство конструкции и множество датчиков, что мешает комфортному сну, задержка в обработке информации, невозможность отслеживать дыхание ртом, угроза удушья при дефекте устройства, общая сложность конструкции. Команда учёных медицинского института, студенческого конструкторского бюро проблем робототехники и мехатроники и Открытой инжиниринговой школы НИУ «БелГУ» провели исследования и разработали первое отечественное устройство подобного типа, существенно превосходящее по эксплуатационным качествам все известные китайские аналоги.
По словам руководителя студенческого конструкторского бюро проблем робототехники и мехатроники Андрея Алейникова, корпус устройства выполнен в виде компактной и гибкой накладки для крепления за ухом, что делает комфортным использование аппарата и не мешает сну.
"Наше устройство включает датчики дыхания, микроконтроллер, модуль Bluetooth для связи с периферийными устройствами, модуль стимуляции в виде вибромотора, который будит пациента в случае задержки дыхания и позволит ему нормализовать дыхание", — описывает принцип работы изобретения Андрей Юрьевич.
Важной особенностью инновационной разработки, как отмечает доцент кафедры факультетской терапии, кандидат медицинских наук Людмила Камышникова, является возможность мониторинга дыхания через носовой и ротовой дыхательные каналы одновременно.
"Благодаря наличию дополнительного датчика ротового дыхания, расположенного на отходящем от корпуса держателе, устройство обеспечивает возможность оперативного выявления и предупреждения апноэ во сне", — отмечает Людмила Александровна.
Управление устройством осуществляется при помощи одной кнопки, которая при долгом нажатии включает или выключает устройство, при коротком — отключает стимуляционный модуль при срабатывании датчиков.