Учёные НИУ «БелГУ» разработали устройство для предупреждения остановки дыхания во сне

На зарубежном рынке представлены несколько устройств для предупреждения состояния апноэ, но все они имеют значительные недостатки: неудобство конструкции и множество датчиков, что мешает комфортному сну, задержка в обработке информации, невозможность отслеживать дыхание ртом, угроза удушья при дефекте устройства, общая сложность конструкции. Команда учёных медицинского института, студенческого конструкторского бюро проблем робототехники и мехатроники и Открытой инжиниринговой школы НИУ «БелГУ» провели исследования и разработали первое отечественное устройство подобного типа, существенно превосходящее по эксплуатационным качествам все известные китайские аналоги.