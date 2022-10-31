Швеи Старого Оскола помогают одевать мобилизованных белгородцев

Крупная поддержка пришла на днях. Мужчина оплатил не только материал на толстовки и термобельё, но ещё помог приобрести швейный инвентарь, взял расходы на аренду нового помещения под швейный цех. А когда владелец площади узнал о его назначении, то предоставил её бесплатно. И транспортная компания привезла рулоны бесплатно, пишут старооскольские швеи на своей странице в соцсети.