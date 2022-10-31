Швеи Старого Оскола помогают одевать мобилизованных белгородцев

На собственные средства женщины купили рулоны флиса, пошили и отправили мобилизованным толстовки и балаклавы. В места дислокации тёплые посылки доставили через волонтёров Белгородской области.
Деньги на закупку ткани для первой партии одежды швеи собрали самостоятельно. Потом предложили присоединиться всем желающим поддержать защитников в холодный сезон, опубликовав об этом пост с реквизитами в соцсетях. Деньги собирают и сейчас.
Шьют женщины в свободное от основной работы время.
Мы запустили цепочку добрых дел. То, что происходит сейчас, иначе не назовёшь.
Наталья Нежурина, одна из инициаторов швейного проекта
Деньги перечисляют из разных регионов. И даже из Донецка.
«Самостоятельно увеличить объём изделий стало сложно. Флис сегодня в цене. Рулон стоит от 15 тысяч рублей», – рассказывает инициатор швейного проекта Наталья Нежурина на своей страничке в соцсети.
Крупная поддержка пришла на днях. Мужчина оплатил не только материал на толстовки и термобельё, но ещё помог приобрести швейный инвентарь, взял расходы на аренду нового помещения под швейный цех. А когда владелец площади узнал о его назначении, то предоставил её бесплатно. И транспортная компания привезла рулоны бесплатно, пишут старооскольские швеи на своей странице в соцсети.
Армия обеспечена, мы это видим. Наша помощь минимальна. Шьём потому, что хотим частичку своего тепла передать на фронт. На высвободившиеся 30 000 рублей, что полагались на аренду помещения, мы купим ещё ткани.
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