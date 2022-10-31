Российский шахматист получит 85 тысяч долларов за свое выступление

Федосеев не смог выйти из группы, а вот Непомнящий дошел до финала, по пути, пройдя обладателя шахматной короны норвежца Магнуса Карлсена. В финале в дополнительной партии Ян все же проиграл своему сопернику из США Хикару Накамуре.