Российский шахматист получит 85 тысяч долларов за свое выступление

В Исландии 30 октября завершился чемпионат мира по шахматам Фишера, сообщает «Советский спорт».
От классических шахмат он отличается тем, что фигуры в начале партии расположены в случайном порядке. На турнире принимали участие два российских шахматиста Ян Непомнящий и Владимир Федосеев.
Федосеев не смог выйти из группы, а вот Непомнящий дошел до финала, по пути, пройдя обладателя шахматной короны норвежца Магнуса Карлсена. В финале в дополнительной партии Ян все же проиграл своему сопернику из США Хикару Накамуре.
По данным Chess24, Хакамура получит 150 тысяч долларов за свое выступление, а Непомнящий — 85 тыс., его соотечественник Федосеев — 25.