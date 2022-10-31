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Российский шахматист получит 85 тысяч долларов за свое выступление

31 октября 18:19
Фото: pxhere.com
Чемпионат мира по шахматам Фишера походил в Исландии.

В Исландии 30 октября завершился чемпионат мира по шахматам Фишера, сообщает «Советский спорт».

 

От классических шахмат он отличается тем, что фигуры в начале партии расположены в случайном порядке. На турнире принимали участие два российских шахматиста Ян Непомнящий и Владимир Федосеев.

 

Федосеев не смог выйти из группы, а вот Непомнящий дошел до финала, по пути, пройдя обладателя шахматной короны норвежца Магнуса Карлсена. В финале в дополнительной партии Ян все же проиграл своему сопернику из США Хикару Накамуре.

 

По данным Chess24, Хакамура получит 150 тысяч долларов за свое выступление, а Непомнящий — 85 тыс., его соотечественник Федосеев — 25.

#Марина Колодкина#Спорт
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