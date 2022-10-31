РЭО: В Приморье построят 8 объектов по обращению с отходами

По сообщению телеканала 360°, глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о заключении первого концессионного договора на создание объекта по обращению с ТКО в Приморском крае. Ожидается, что до конца первого квартала следующего года будет заключено еще семь аналогичных договоров и в регионе построят восемь заводов по обращению с ТКО, общая мощность которых составит 524,5 тысячи тонн ТКО в год. На реализацию данных проектов будет направлено восемь с половиной миллиардов рублей.