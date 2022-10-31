РЭО: В Приморье построят 8 объектов по обращению с отходами

По сообщению телеканала 360°, глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о заключении первого концессионного договора на создание объекта по обращению с ТКО в Приморском крае. Ожидается, что до конца первого квартала следующего года будет заключено еще семь аналогичных договоров и в регионе построят восемь заводов по обращению с ТКО, общая мощность которых составит 524,5 тысячи тонн ТКО в год. На реализацию данных проектов будет направлено восемь с половиной миллиардов рублей.
По словам Буцаева, создание новых комплексов по обращению с ТКО позволит Приморью на сто процентов достигнуть показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология» до 2030 года.
Реализация проектов будет финансироваться с помощью средств, которые получат за счет размещения облигаций ППК «РЭО» в объеме до 95 процентов от суммы инвестиций — участникам концессионных соглашений будут предоставлены займы на льготных условиях на срок до двенадцати лет.
Заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев отметил, что компания сможет предоставить средства только после получения положительных заключений государственных экспертиз по разработанным концессионерами проектно-сметным документам.
Отметим, что соглашение о сотрудничестве ППК «Российский экологический оператор» с Приморским краем было подписано в рамках Восточного экономического форума.