Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Просмотр VK Клипов стал доступен в ОК

31 октября 13:58
Фото: 1MI
Социальная сеть Одноклассники запустила в собственных мобильных приложениях на iOS и Android возможность просмотра коротких вертикальных видео из сервиса VK Клипы. Теперь пользователи ОК могут посмотреть клипы в отдельной ленте, не выходя из соцсети.

Запуск стал первым этапом взаимодействия двух платформ.

В основном меню приложений ОК появилась отдельная вкладка «Клипы». В ней открывается отдельная лента, состоящая только из коротких вертикальных видео. Помимо просмотра клипов, пользователи могут оставлять к ним реакции и делиться понравившимися видео со своими друзьями в ленте ОК. По результатам тестового запуска в среднем каждый пользователь ОК смотрит в отдельной ленте более 20 клипов.

Все клипы в ленте рекомендуются пользователям на основе их интересов. Умная система персональных рекомендаций на основе нейросетей анализирует публичные действия пользователя в соцсети и его реакции на контент, предлагая наиболее релевантные видео из коллекции VK Клипов. Кроме того, лента клипов автоматически перестраивается в зависимости от того, какие видео пользователи смотрят чаще и на какие клипы они реагируют.

Таким образом пользователи ОК получают возможность найти для себя контент на интересующую тематику и получить новые впечатления от просмотра бесконечной ленты увлекательных роликов в вертикальном формате. 

В дальнейшем ОК и VK Клипы планируют развивать взаимодействие и запустить полноценную интеграцию, которая позволит получить доступ ко всем возможностям сервиса прямо внутри мобильных приложений ОК.

#Евгений Грицков
Подпишитесь
Жителям Журавлёвки, Нехотеевки и Середы хотят построить новые дома вместо разрушенных
Вчера, 19:37
В правительстве рассказали о праздновании Нового года в Белгороде
Сегодня, 09:03
Вячеслав Гладков постарается, чтобы срочники не попали в горячие точки
Сегодня, 00:57
Вячеслав Гладков постарается, чтобы срочники не попали в горячие точки
Сегодня, 00:57
Опрос: Как вы относитесь к уходу с поста мэра Белгорода?
Вчера, 13:57
Не оправдал ожиданий: мэр Белгорода написал заявление об уходе с должности
Вчера, 12:05