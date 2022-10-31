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Почти 200 шебекинцев после обстрела вывезли в ПВР в Старом Осколе

31 октября 07:13
Фото: страница Владимира Жданова в ВК
почти 200 шебекинцев вывезли в Старый Оскол
В основном это женщины и дети. Накануне их посетили власти Шебекинского горокруга.

После обстрела Белгородской области 22 октября, когда погибла два жителя Шебекино, почти 200 человек из города вывезли в пункт временного размещения в Старом Осколе. В воскресенье их там посетил глава горокруга Владимир Жданов.

В ПВР шебекинцев обеспечили трёхразовым питанием, оказывают медицинскую помощь, устраивают развлечения для детей.

Жданов поблагодарил старооскольцев за приём и выразил надежду, что обстановка в Шебекинском горокруге позволит людям как можно скорее вернуться в свои дома.

После обстрела Шебекино погибли мужчина и 14-летний ребёнок, пострадало ещё 14 человек. Пожары возникли в трёх торговых центрах.

 

почти 200 шебекинцев вывезли в Старый Осколпочти 200 шебекинцев вывезли в Старый Оскол
почти 200 шебекинцев вывезли в Старый Оскол
Фото: страница Владимира Жданова в ВК
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#Евгений Грицков#Операция на Украине#Шебекино#Старый Оскол#Владимир Жданов#Обстрел Шебекино#Пвр#Пункт временного размещения#Расселение людей
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