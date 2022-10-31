После обстрела Белгородской области 22 октября, когда погибла два жителя Шебекино, почти 200 человек из города вывезли в пункт временного размещения в Старом Осколе. В воскресенье их там посетил глава горокруга Владимир Жданов.
В ПВР шебекинцев обеспечили трёхразовым питанием, оказывают медицинскую помощь, устраивают развлечения для детей.
Жданов поблагодарил старооскольцев за приём и выразил надежду, что обстановка в Шебекинском горокруге позволит людям как можно скорее вернуться в свои дома.
После обстрела Шебекино погибли мужчина и 14-летний ребёнок, пострадало ещё 14 человек. Пожары возникли в трёх торговых центрах.