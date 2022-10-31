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Новые возможности появились в Тарифе UP от билайна

31 октября 13:50
Фото: Билайн
Билайн сделал Тариф UP еще выгоднее — абонент может получить дополнительные минуты и гигабайты.

Ранее оператор запустил тариф-конструктор, который можно настроить под индивидуальные потребности клиента: добавлять гигабайты, минуты, СМС, подключать дополнительные сервисы. В этом помогают цифровые помощники — апперы.

Теперь апперам стали доступны дополнительные способности. Для того, чтобы их активировать, нужно выполнять задания и копить «соты» — виртуальную валюту, которая появилась в мобильном приложении билайна. Получив 100 «сот», доступны дополнительные способности.

20 «сот» будут подарены клиенту билайна, подключившему Тариф UP*. Каждый день абонент будет получать по три специальных задания. Например, зайти в мобильное приложение билайна.

Напомним, что в Тарифе UP «живут» пять персонажей-апперов — это пчела Базя, дракон Юнг, котик Пуш, робот Пинг и панда Тапа. Апперы обладают своими умениями.

С пчелой Базей накопленные соты можно поменять на добавочные 50 Гб интернета для всей семьи**. С Драконом Юнгом есть возможность получить еще 15 Гб интернета к основному пакету интернета по тарифу.** С Котом Пушем доступна скидка 50% на исходящие и входящие звонки в роуминге в ряде стран (не действует на персональные предложения в роуминге и дополнительные пакеты минут и Гб). С Пандой Тапой соты меняются на дополнительные 1000 минут для звонков на номера билайн РФ внутри сети. С Роботом Пингом можно взять еще 30 минут для звонков на ряд операторов в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Армению.

Дополнительный пакет будет действовать в течение 30 дней после активации. При смене аппера он отключается.

*При подключении/переходе на «Тариф UP» и получении «сот» в мобильном приложении. билайна в период с 29.09.2022 по 31.01.2023 года. Не действует при повторном подключении Тарифа UP.

** Подключить можно в сети билайн, кроме Чукотского АО. 

Доп. пакеты интернета действуют в сети билайн (кроме Чукотского АО). Услуга «Дели все» может быть платной. Приобретение суперспособностей при положительном балансе за «соты» в мобильном приложении билайна (12+), начисленные в соответствии с Правилами начисления и использования «сот» (подключить новые доп. пакеты/скидку можно только после окончания срока действия текущего пакета/скидки).
Организатор другие подробности предложения – на beeline.ru

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#Общество#Белгородская область
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