Новые возможности появились в Тарифе UP от билайна

Ранее оператор запустил тариф-конструктор, который можно настроить под индивидуальные потребности клиента: добавлять гигабайты, минуты, СМС, подключать дополнительные сервисы. В этом помогают цифровые помощники — апперы.
Теперь апперам стали доступны дополнительные способности. Для того, чтобы их активировать, нужно выполнять задания и копить «соты» — виртуальную валюту, которая появилась в мобильном приложении билайна. Получив 100 «сот», доступны дополнительные способности.
20 «сот» будут подарены клиенту билайна, подключившему Тариф UP*. Каждый день абонент будет получать по три специальных задания. Например, зайти в мобильное приложение билайна.
Напомним, что в Тарифе UP «живут» пять персонажей-апперов — это пчела Базя, дракон Юнг, котик Пуш, робот Пинг и панда Тапа. Апперы обладают своими умениями.
С пчелой Базей накопленные соты можно поменять на добавочные 50 Гб интернета для всей семьи**. С Драконом Юнгом есть возможность получить еще 15 Гб интернета к основному пакету интернета по тарифу.** С Котом Пушем доступна скидка 50% на исходящие и входящие звонки в роуминге в ряде стран (не действует на персональные предложения в роуминге и дополнительные пакеты минут и Гб). С Пандой Тапой соты меняются на дополнительные 1000 минут для звонков на номера билайн РФ внутри сети. С Роботом Пингом можно взять еще 30 минут для звонков на ряд операторов в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Армению.
Дополнительный пакет будет действовать в течение 30 дней после активации. При смене аппера он отключается.
*При подключении/переходе на «Тариф UP» и получении «сот» в мобильном приложении. билайна в период с 29.09.2022 по 31.01.2023 года. Не действует при повторном подключении Тарифа UP.
** Подключить можно в сети билайн, кроме Чукотского АО.
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