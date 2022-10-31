Новые возможности появились в Тарифе UP от билайна

С пчелой Базей накопленные соты можно поменять на добавочные 50 Гб интернета для всей семьи**. С Драконом Юнгом есть возможность получить еще 15 Гб интернета к основному пакету интернета по тарифу.** С Котом Пушем доступна скидка 50% на исходящие и входящие звонки в роуминге в ряде стран (не действует на персональные предложения в роуминге и дополнительные пакеты минут и Гб). С Пандой Тапой соты меняются на дополнительные 1000 минут для звонков на номера билайн РФ внутри сети. С Роботом Пингом можно взять еще 30 минут для звонков на ряд операторов в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Армению.